O cantor Lionel Richie foi hospitalizado após ter abandonado abruptamente um concerto na quarta-feira. A informação é avançada pela revista norte-americana Entertainment Weekly (EW).

Richie foi transportado para “um hospital local” após ter sentido tonturas durante a atuação, confirmou à EW Jamie Smith, porta-voz da Corporação de Bombeiros de St. Paul.

Na noite de quarta-feira, o cantor tinha interrompido a sua atuação num concerto, em St. Paul, no Minnesota, tendo o saxofonista Dino Soldo informado a plateia de que o Richie não se estava a sentir bem. “Infelizmente, o Lionel não se está a sentir bem. Ele não poderá continuar a atuação”, explicou Soldo.

O cantor passou uma parte do concerto sentado e informou mesmo a plateia de que se sentia “tonto”, tendo brincado com a situação.

“Agora, quero que saibam que esta é a primeira vez na história de ‘Dancing on the Ceiling’ que eu danço sentado. Isto é um mau sinal, pessoal”, referiu.