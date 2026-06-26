As linhas Verde e Vermelha do Metropolitano de Lisboa vão funcionar até às 04h00 e às 03h00 nas noites de sábado para domingo e de domingo para segunda-feira, respetivamente, devido à realização do festival Rock in Rio Lisboa.

Num comunicado divulgado no site oficial do Metropolitano de Lisboa, é recordado que “as estações Oriente e Moscavide são as mais próximas do local do evento”, e que quem sair na estação Oriente pode apanhar um shuttle da Carris até ao Parque Tejo, onde se situa o recinto do 11.º Rock in Rio Lisboa, assim como que, quem optar pela estação de Moscavide, está a cerca de 25 minutos a pé do recinto.

Tal como aconteceu em edições anteriores e no primeiro fim de semana da 11.ª edição do festival, nos dias 20 e 21 de junho, o serviço do Metro de Lisboa é prolongado, com as linhas que ligam Telheiras ao Cais do Sodré (Verde) e São Sebastião ao Aeroporto (Vermelha) a funcionar até mais tarde, “com todas as estações abertas e comboios de seis carruagens, reforçando a oferta de transporte público disponível para quem se desloca ao festival”.

O Metro de Lisboa, “com o objetivo de facilitar as deslocações, reduzir tempos de espera e evitar filas, recomenda a utilização de cartão bancário contactless, que permite o pagamento e validação direta da viagem nos validadores da rede, sem necessidade de aquisição prévia de título de transporte”.

De acordo com informação disponível no site oficial da Carris, os shuttles funcionam entre as 12h00 e as 04h00 no sábado e entre as 12h00 e as 03h00 no domingo, podendo o bilhete ser adquirido no site do Rock in Rio Lisboa e na app Navegante.

A organização aconselha o uso de transportes públicos para se chegar ao recinto e alerta para alterações de trânsito durante os dias do festival, “com a implementação de fortes restrições à circulação de entrada na zona Norte da freguesia do Parque das Nações, designadamente nas artérias adjacentes ao Parque Tejo, e no Bairro do Forte, em Sacavém”.

Estas alterações acontecem “com o objetivo de diminuir os constrangimentos de circulação verificados na 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa, e facilitar a circulação viária no decurso do evento”.

Outra forma de chegar ao recinto é de comboio. A estação de Sacavém, a sete minutos a pé do recinto, é servida pelas Linhas de Sintra e da Azambuja dos Urbanos de Lisboa e por serviços regionais da CP.

Segundo informação disponível no site da CP, na madrugada de sábado para domingo e de domingo para segunda-feira, haverá comboios especiais nas linhas de Sintra e da Azambuja: de Sacavém rumo a Sintra partem às 0h30, 01h00, 01h30, 02h00 e 02h30 nos dois dias, havendo também partidas às 03h00 e às 03h30 de sábado para domingo; de Sacavém rumo à Azambuja partem à 01h15 e 01h45, nos dois dias, havendo também uma partida às 02h45, de sábado para domingo.

A Fertagus, que assegura a ligação ferroviária entre as margens Norte e Sul do Tejo, terá um comboio especial, com partida da estação Roma-Areeiro, às 01h55 nas noites de sábado para domingo e de domingo para segunda-feira. De sábado para domingo, há ainda um comboio especial às 03h30.

Quem optar por fazer a ligação de barco, pode contar com viagens da Transtejo Soflusa até às 02h30 na travessia Cais do Sodré-Cacilhas, e até às 02h00 no sentido Terreiro do Paço-Barreiro. Os barcos da Transtejo Soflusa começam a navegar às 05h00.

O 11.º Rock in Rio Lisboa acontece no Parque Tejo, um recinto ao ar livre em frente ao rio Tejo, próximo da ponte Vasco da Gama, na zona oriental de Lisboa.

O festival cumpre no sábado e no domingo o segundo e último fim de semana desta edição.

No segundo fim de semana, o festival conta com a atuação de artistas e bandas como Cindy Lauper, Rod Stewart, 21 Savage, Central Cee, Joss Stone, Matuê, Xutos & Pontapés, GNR e Carlão, entre muitos outros.

No sábado, após o concerto do cabeça de cartaz, Rod Stewart, será exibido no recinto o jogo que opõe Portugal à Colômbia no Campeonato Mundial de Futebol, a decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá. O jogo acontece em Miami, estando o início marcado para as 00h30 de domingo de Lisboa.