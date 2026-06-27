A judoca portuguesa Joana Crisóstomo conquistou este sábado o ouro nos -63 kg no Open Europeu de Praga, ao derrotar a alemã Shenna Nitsche, por ‘ippon’, na final desta categoria, enquanto Rochele Nunes foi bronze em +78 kg.
No decisivo combate, a lusa de 24 anos levou a melhor sobre a 167.ª classificada do ranking em menos de um minuto, coroando com o metal mais precioso um percurso imaculado.
No caminho para a final, a judoca lusa, 152.ª do ranking, venceu consecutivamente a ucraniana Yuliia Kuzmneko, a romena Amanda Zuaznabar-Torres e a francesa Perrine Saint Etienne, para apurar-se para as ‘meias’.
Na meia-final, Crisóstomo derrotou a neerlandesa Joni Geilen (61.ª), marcando encontro com Nitsche, derrotada por ‘ippon’.
Em +78kg, Rochele Nunes conquistou o bronze, impondo-se à cazaque Karina Takiyeva (91.ª) no combate decisivo.
Antes, a experiente judoca nacional, 79.ª do ranking, tinha iniciado o seu percurso com uma vitória frente à alemã Amani Kuester, antes de perder com a austríaca Maria Hoellwart, o que a colocou nas repescagens, fase em que venceu a ucraniana Khrystyna Homan.
Em masculinos, Bernardo Tralhão caiu na segunda ronda de -60 kg, perante o francês Gabin Supervielle, depois de ter vencido na ronda inaugural o esloveno Gal Blazic.
Em -73kg, Thelmo Gomes começou por triunfar diante de Sik Ming Tsang, de Hong Kong, sendo derrotado depois pelo israelita Oren Aharon.
O olímpico Jorge Fonseca e Diogo Chantre (-100 kg) e Diogo Brites (+100 kg), em masculinos, e Ana Agulhas (-57 kg), em femininos, competem no domingo, no último dia do Open Europeu de Praga, na República Checa.