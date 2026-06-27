O tenista espanhol Alejandro Davidovich Fokina conseguiu este sábado ganhar o primeiro título da carreira, aos 27 anos, batendo o norte-americano Ethan Quinn em dois sets na final do torneio de Maiorca.
Frente ao 63.º classificado do ranking ATP e ‘carrasco’ do português Nuno Borges nas meias-finais, Fokina impôs-se por 7-6 (7-4) e 6-3, em uma hora e 44 minutos.
Este é o primeiro título ATP do tenista que chegou a ocupar o 14.º lugar da hierarquia mundial e que perdeu as cinco finais que anteriormente disputou, quatro delas no ano passado.
Na sua primeira final em relva, Fokina (25.º) ergueu o primeiro troféu, deixando boas indicações para Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada que começa na segunda-feira.