Maria Martins sagrou-se este sábado, pela segunda vez na carreira, campeã portuguesa de fundo, com a única ciclista lusa do WorldTour a impor-se ao sprint no final da prova feminina de elites na Guarda.
Aos 26 anos, ‘Tata’ Martins foi a melhor no final dos 102,4 quilómetros com início e final na Guarda, superiorizando-se a Raquel Queirós e Beatriz Roxo, respetivamente segunda e terceira classificadas com as mesmas 02:52.52 horas da vencedora.
Histórica na pista, onde é a mais titulada ciclista portuguesa de sempre e a primeira olímpica, a corredora da CANYON//SRAM somou o seu segundo título de fundo em elites, após o de 2021.
No ano passado, Martins tinha sido terceira, numa prova ganha por Daniela Campos, que falhou esta edição dos Nacionais de ciclismo de estrada por ter fraturado o olecrânio na semana passada.
Marta Carvalho, quarta classificada a três segundos da vencedora, foi a melhor sub-23, sagrando-se campeã nacional da categoria.
Os Nacionais de ciclismo de estrada decorrem entre sexta-feira e domingo, na Guarda.