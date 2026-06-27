Siga tudo sobre o Mundial-2026 aqui no Observador

É de Tubarões Azuis que vive parte da história deste Campeonato do Mundo. Cabo Verde chegou à América do Norte para estrear em fases finais da maior competição de seleções do planeta poucos meses depois de ter falhado o apuramento para a CAN. Pouco havia a dizer de um dos países mais pequenos da história da prova, que era considerado o mais fraco do grupo H, a par da Arábia Saudita. Contudo, os cabo-verdianos mostraram que o futebol vive do presente e começaram por surpreender o planeta com um espectacular empate diante da campeã europeia Espanha. Seguiu-se o Uruguai, que também já foi campeão do mundo, e novo empate num jogo de resiliência, querer e muito sofrimento (2-2). Dois pontos não eram suficientes para seguir em frente, mas permitiam sonhar com o apuramento inédito que a vitória ia garantir, catapultando os Tubarões Azuis para os dois primeiros lugares do agrupamento.

“Não há jogos fáceis no Mundial. Obviamente que será um jogo difícil, mas será difícil para as duas equipas, portanto temos que fazer a nossa parte, dentro daquilo que é o nosso espírito de equipa, e demonstrar valentia de querer fazer um bom jogo e procurar obviamente a vitória. A Arábia Saudita é uma seleção com experiência, bastante organizada em termos de transições bastante perigosas. Vai trazer-nos dificuldades, mas obviamente confiamos na nossa organização e no nosso modelo. Sabemos que é difícil, mas queremos mostrar o nosso valor e fazer um bom jogo. Queremos ver mais de nós do que do adversário. Sempre disse aos meus amigos mais próximos que ia chegar à terceira jornada com possibilidades de nos qualificarmos, e aqui estamos. Esperamos que a nossa presença, sendo um país pequeno e pobre, possa ser uma referência para outros países pobres”, confidenciou Bubista na antevisão, que tornou os cabo-verdianos no primeiro país estreante sem derrotas nas primeiras duas jornadas desde o Senegal de 2002.

“Cabo Verde é uma equipa forte e teve desempenhos impressionantes contra Espanha e Uruguai. Estamos perante um jogo decisivo que exige o nosso melhor. Temos de nos manter mentalmente concentrados e demonstrar coesão em campo. É exatamente isso que pretendemos fazer. Este último mês foi o mais difícil da minha carreira como treinador, pois tentei implementar planos rapidamente. Nunca tive tantas reuniões. Amanhã [sexta-feira] faz um mês que estou a trabalhar com os jogadores. Durante este tempo os jogadores receberam muita informação e trabalharam arduamente nos treinos. Temos uma boa equipa. Mas não se pode ir ao treino, carregar num botão e fazer com que a equipa jogue da forma que o treinador quer. Isso leva tempo. Cabo Verde é uma das surpresas do torneio, são fortes e atléticos. O que me impressionou, tanto contra Espanha como contra Uruguai, foi a sua defesa num bloco baixo”, revelou Georgios Donis.

Chegamos ao Estádio de Houston ???? Mundial 2026

???? 3.ª Jornada Grupo H

????️ 26 de Junho

????️ Estádio de Houston

???? 19h00 (23h00 CV)

⚽ Cabo Verde ???????? ???? ???????? Arábia Saudita https://t.co/UZCpdeWnj1

–#FIFAWorldCup | #FIFAWorldCup2026 | #CaboVerde | #TubarõesAzuis | #WeAreCaboVerde pic.twitter.com/bMNsipvbdh — Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) June 26, 2026

Sem Sidny Lopes Cabral, que cumpriu suspensão por acumulação de amarelos, Bubista colocou João Paulo no lado esquerdo da defesa e mudou quase metade do onze que defrontou o Uruguai. No lado direito, Wagner Pina entrou para o lugar que foi de Steven Moreira, ao passo que Telmo Arcanjo, que saiu lesionado diante dos sul-americanos, foi substituído por Deroy Duarte. No ataque juntaram-se ainda Willy Semedo e Dailon Livramento, que renderam Garry Rodrigues e Gilson Benchimol. Já Donis operou três mexidas e voltou ao 4x4x2, com Nawaf Bousahl, Sultan Mandash e Mohamed Kanno a entrarem no onze, em detrimento de Ali Lajami, Musab Al-Juwayr e Moteb Al-Harbi.

O jogo começou muito disputado e sem balizas, com as duas equipas a acusarem o nervosismo de tamanha responsabilidade. A primeira oportunidade pertenceu aos Tubarões Azuis, com Semedo a ganhar espaço na meia-esquerda, dentro da área, e a desferir um remate forte para defesa de Mohammed Al-Owais ao primeiro poste (22′). Depois da pausa para hidratação, Cabo Verde começou a aproveitar os erros defensivos da frágil Arábia Saudita, pecando no momento da finalização. Ainda assim, os Falcões Verdes ameaçaram o golo na compensação da primeira parte, com Kanno a cabecear sozinho para defesa de Vozinha (45+2′).

???????? Cabo Verde have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026

Na etapa complementar, Kevin Pina tentou de longe logo a abrir, mas a bola foi para fora (50′). As primeiras mudanças de Bubista foram no ataque, para onde entraram Nuno da Costa e Hélio Varela à passagem da hora de jogo. Com a pausa para hidratação vieram também Laros Duarte e Garry Rodrigues e a oportunidade mais clamorosa até então, com Nuno a isolar Laros, que acabou por acertar no gigante Al-Owais (75′). Pouco depois, Nuno da Costa voltou a tentar, mas atirou para fora (84′) e, no lance seguinte, Wagner Pina atirou contra um colega à entrada da área e, na recarga, ninguém chegou a tempo (85′). Com o nervosismo à flor da pele, a Arábia Saudita voltou a ameaçar na compensação, mas Vozinha defendeu o remate de Al-Hamdan (90+2′). Ainda houve tempo para Steven Moreira saltar do banco e para, no último lance, Nuno da Costa falhar o golo com um remate em zona frontal para fora, quando a baliza estava aberta (90+5′).

A estrela

Que grande exibição do central cabo-verdiano, que voltou a mostrar-se em grande plano neste Campeonato do Mundo. A falta de golos neste jogo deve-se, em parte, a Diney Borges, que esteve irrepreensível no capítulo defensivo e ajudou Cabo Verde a fazer história nesta estreia na principal competição do planeta. Terminou o jogo com oito cortes, um desarme e cinco duelos ganhos.

#CopaDoMundoFIFA Diney foi o jogador de maior Nota do time em Cabo Verde 0-0 Arábia Saudita! ✅ 57/64 passes certos (89%!)

???? 4/5 duelos aéreos ganhos (!)

✂️ 8 cortes (!)

???? 9 ações defensivas (!)

???? Nota Sofascore 7.5 pic.twitter.com/fRSN6dIdZK — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) June 27, 2026

O joker

No lado saudita, o principal destaque foi Abdulelah Al-Amri, um dos nomes que se despede do Mundial em maior evidência. Frente aos Tubarões Azuis, o central destacou-se com um desarme, uma interceção, dois cortes, um remate impedido, cinco recuperações de bola e quatro duelos ganhos.

A sentença

Está feita história, uma vez mais. A cumprir a primeira participação no Mundial, Cabo Verde resistiu ao grupo com as antigas campeãs do mundo Espanha e Uruguai e está pela primeira vez na fase a eliminar da competição, para lá de ter marcado os seus primeiros golos. Só faltou mesmo a primeira vitória, que pode ficar guardada para os próximos jogos, quiçá frente à… Argentina. Segue-se a atual detentora do título, que promete ter uma missão à altura diante da seleção africana. A Arábia Saudita vai para casa.

History for Cabo Verde ???????? The Blue Sharks have qualified for the @FIFAWorldCup knockout stage on their tournament debut, following three spirited draws in Group H. pic.twitter.com/IRC5JHiNY9 — FIFA (@FIFAcom) June 27, 2026

A mentira

Num jogo a eliminar, em que as duas seleções tiveram a necessidade de vencer durante praticamente toda a primeira parte, só faltaram os golos. A emoção esteve lá, as oportunidades também apareceram e, nesse capítulo, o nulo deve-se a Nuno da Costa e Laros Duarte, que foram os jogadores mais perdulários nas quatro linhas. Faltou o golo, mas ficou a festa cabo-verdiana.