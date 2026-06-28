O Presidente da República, António José Seguro, felicitou este domingo a seleção portuguesa de canoagem pelo desempenho nos Europeus de maratona, realizados em Pite?ti, na Roménia, nos quais Portugal conquistou 10 medalhas.

António José Seguro destacou a medalha de ouro conquistada por Gabriel Fernandes na prova de C1 júnior em ‘short race’, no que constituiu o único título alcançado pela delegação portuguesa.

Gabriel Fernandes recebeu igualmente as felicitações por parte do Presidente da República pela medalha de prata na prova longa de C1 júnior, o mesmo sucedendo a Rui Lacerda pelas medalhas de prata em C1 sénior, tanto em ‘short race’ como na prova longa, e ainda pela prata conquistada em C2 sénior ao lado de Ricardo Coelho, a Leonardo Barbosa pela medalha de prata em C1 sub-23 e a Ricardo Coelho pela medalha de bronze em C1 sénior.

Nuno Barros, medalha de bronze em K1 júnior na ‘short race’, Beatriz Sá e Joana Peixoto, medalhas de bronze em K2 júnior, e José Ramalho e Alfredo Faria, medalhas de bronze em K2 sénior, foram os restantes medalhados portugueses a receberem as felicitações de António José Seguro, que dirigiu ainda “uma palavra de reconhecimento à Federação Portuguesa de Canoagem, às equipas técnicas e a todos os que contribuem diariamente para o desenvolvimento da modalidade, criando as condições para que os atletas portugueses alcancem resultados de excelência nas mais importantes competições internacionais”.