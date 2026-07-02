Carlos Moedas elegeu esta quinta-feira a habitação como o “maior desafio das cidades e regiões da União Europeia”, numa intervenção no plenário do Comité das Regiões, em Bruxelas.

“Os nossos cidadãos já não conseguem suportar os preços dos imóveis”, alerta o presidente da Câmara de Lisboa. Para responder à crise habitacional, Moedas pede “mais ação e menos ideologia” por acreditar que não existe uma “bala de prata” para resolver o problema.

“Não é um problema de uma coisa ou outra. É um problema de oferta e de procura. É um problema público e privado. É um problema de burocracia e de impostos”, defendeu Moedas. Propôs a utilização de Inteligência Artificial no licenciamento para habitação, a aplicação da aprovação tácita e a “construção modular e com novos materiais”.

Tal como tinha antecipado em entrevista ao Observador, o autarca lisboeta pediu às instituições europeias “novos programas habitacionais específicos” para as autarquias, na sequência do fim dos fundos do PRR. Defende também o recurso a “parcerias público-privadas em que as autarquias cedem o terreno e os privados constroem habitações a preços acessíveis”. Para o lado da procura, Moedas sublinhou a necessidade de subsidiar rendas, reduzir impostos para os jovens assim como providenciar abrigo e oportunidades de emprego a pessoas em situação de sem-abrigo.

A sessão contou com a presença de Nadia Calviño, Presidente do Banco Europeu de Investimento, que destacou a “unanimaidadade no diagnóstico” dos vários autarcas do Comité das Regiões e prometeu estudar as soluções para “apoiar as autoridades locais e regionais nas suas responsabilidades.”. No final do debate sobre habitação, Calviño e a Presidente do Comité das Regiões, Kata Tüttő, assinaram um memorando de entendimento para formalizar a cooperação entre as duas instituições.

O jornalista do Observador viajou a convite do Comité das Regiões