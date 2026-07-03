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A longa viagem de Miami para Toronto ficou marcada pela verdadeira invasão de portugueses neste Campeonato do Mundo. Pela primeira vez na América do Norte, Portugal jogou em casa no estádio mais pequeno da competição e as horas que antecederam o jogo, bem como a véspera, ficaram marcadas pelo grande apoio dos emigrantes nacionais à Seleção Nacional, a fazer lembrar 2004. Para além disso, as declarações de Kátia Aveiro ganharam eco por todo o mundo, com Cristiano Ronaldo a ponderar a despedida da Seleção depois do Mundial.

Dentro do relvado do BMO Field, João Neves e Rafael Leão regressaram ao onze de Roberto Martínez, que retirou Rúben Neves e João Félix, no duelo que também podia ser o último de Luka Modric ao serviço do seu país em grandes palcos. Apesar do maior ascendente português, o nulo continuou a imperar ao intervalo. Contudo, depois de uma segunda parte épica, Portugal garantiu o apuramento com golos de Ronaldo (g.p.) e Gonçalo Ramos (2-1). Veja acima todas as fotografias do Portugal-Croácia dos 16 avos de final do Mundial-2026.