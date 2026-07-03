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Havia lugar garantido para pelo menos um suíço nos oitavos de final do Campeonato do Mundo. Era esta a única certeza à partida para o duelo entre Suíça e Argélia, um confronto que ia colocar em evidência a disciplina tática e o jogo físico do futebol helvético. Afinal, Murat Yakin foi estagiário de Vladimir Petkovic no início da sua carreira, no Young Boys. No que concerne à formação europeia, a prestação na América do Norte até nem começou bem, com os suíços a desiludirem diante do Qatar, na estreia (1-1). Contudo, a retificação veio logo a seguir e as vitórias diante de Bósnia (4-1) e Canadá (2-1) carimbaram o apuramento para a fase a eliminar. Já os magrebinos também entraram com o pé esquerdo, sofrendo uma goleada frente à Argentina (3-0). Depois, venceram a Jordânia (1-2) e, a fechar a fase de grupos, empataram com a Áustria, num jogo em que estiveram à beira da eliminação na compensação, mas conseguiram garantir a passagem com um golo épico (3-3).

“Num torneio tão longo também são necessários jogadores capazes de liderar a equipa. Porque uma coisa é certa: nem todos os 23 jogadores de campo serão utilizados de forma igual. Por isso, é ainda mais importante que os primeiros 16 a 17 jogadores sejam postos à prova nos treinos e que tenhamos suplentes experientes em caso de emergência. Johan Manzambi? Ele mostrou do que é capaz logo no seu primeiro treino connosco. Vive para o futebol e tem uma enorme vontade de marcar golos. Nesta época, tem vindo a melhorar jogo após jogo e acho que ainda não atingiu todo o seu potencial. Mereceu estar na final da Liga Europa. Isso não me dá dores de cabeça, dá-me alegria. O Johan é versátil: no Friburgo joga frequentemente no centro; connosco na ala. Mas também consigo imaginá-lo a jogar na frente. Estou contente por ter tantas opções com ele”, assumiu o líder da nati.

“Sou um profissional e concentro-me sempre na equipa que treino, tentando dar o meu melhor por ela. Antes e depois do jogo, estou aberto e atento à possibilidade de reencontrar pessoas que conheço, mas não quero misturar isso com os resultados. Passei momentos fantásticos nos meus sete anos a treinar a Suíça, a minha casa é lá e tenho orgulho nisso, mas sou o treinador da Argélia. A Suíça é a favorita para este jogo e nós somos os underdogs, mas temos uma grande vontade de chegar à fase seguinte e vamos dar tudo o que temos. Yakin? É um excelente treinador, com muitos aspetos positivos que trouxe para a equipa. Conseguiram bons resultados e vou ficar muito contente por voltar a encontrá-lo. No entanto, não é Petkovic contra Yakin, é a Argélia contra a Suíça. Claro que vivo lá e vejo todos os jogos deles. Trabalhei lá durante sete anos e foi um grande prazer. Mas o passado já é passado e o presente é outro dia”, recordou o comandante das raposas do deserto.

???????????????? ???????????????????????????????? ! Place aux 16es de finale de la Coupe du monde avec une affiche très attendue entre la Suisse et l’Algérie ???? Deux nations ambitieuses, deux équipes aux qualités différentes et un seul objectif : décrocher une place pour le prochain tour. ????⚔️… pic.twitter.com/JKK2qwwbpd — SFM Football (@sfm_football) July 2, 2026

Com Denis Zakaria e Dan Ndoye, juntamente com Luca Zidane, Ramiz Zerrouki e Rayan Aït-Nouri a saltarem para os respetivos onzes, a primeira parte até começou equilibrada, mas a Suíça não precisou de muito para chegar ao golo, aproveitando da melhor forma uma transição rápida. Manzambi abriu o livro na esquerda, arrancou em velocidade, driblou Aïssa Mandi dentro da área e, junto à linha de fundo, cruzou atrasado para o desvio certeiro de Breel Embolo (10′). No arranque da etapa complementar, os helvéticos voltaram a aproveitar a passividade defensiva da Argélia, com uma sequência de dois cruzamentos cortados a acabar nos pés de Ndoye, que atirou cruzado para o 2-0 (46′).

Esse golo até acabou por melhorar as raposas do deserto, que quase reduziram logo a seguir, com o remate de primeira de Riyad Mahrez a terminar num grande corte de Zakaria (50′). Na reta final da partida, o defesa foi ao ataque desferir um cruzamento que deixou Fabian Rieder sozinho só com a baliza pela frente, mas o extremo do Augsburgo acabou por permitir a defesa de Zidane (81′).

A estrela

Não há muitas dúvidas. Quem tem Johan Manzambi, tem tudo… ou perto disso. É daqueles craques que não enganam, que despontam como wonderkids no Football Manager e que garantem importantes pontos na Fantasy. Ainda assim, a qualidade do jovem de 20 anos vai muito para lá dos jogos e das métricas e sente-se em campo. Seja a jogar a partida da linha ou nas contas do ponta de lança, Manzambi é um autêntico vagabundo com velocidade, qualidade técnica e faro de golo. Saiu depois da pausa para hidratação a pensar nos oitavos de final, tal é a sua importância para Murat Yakin.

Johan Manzambi ???????? (20) records his 5th goal involvement (3 goals + 2 assists) at this World Cup today. He's the 5th-youngest player in the history of the World Cup to reach 5 goal involvements in a single edition: 17y 246d Pelé ???????? (1958)

19y 209d Conen ???????? (1934)

20y 229d… pic.twitter.com/NJI325uoWx — MisterChip (English) (@MisterChiping) July 3, 2026

O joker

Denis Zakaria voltou ao onze para dar um recital na defesa e no ataque. O polivalente jogador de 29 anos foi outra das figuras do lado direito da Suíça, que criou muitos problemas à Argélia. Na defesa, Zakaria esteve imperial com cortes importantes, tendo inclusivamente impedido a reação africana no início da segunda parte. No ataque criou dificuldades com passes importantes, faltando apenas a assistência que Rieder “não” lhe quis dar.

A sentença

Pela primeira vez, a Suíça venceu um jogo na era moderna do Campeonato do Mundo, regressando aos oitavos de final, onde tem sido constantemente eliminada. Curiosamente, a primeira e única vitória da equipa europeia na fase a eliminar tinha sido em… 1938, numa altura em que não havia fase de grupos. O próximo adversário é a Colômbia ou o Gana, de Carlos Queiroz, num duelo que vai acontecer na próxima terça-feira. Por sua vez, a Argélia despede-se da competição em que nunca ganhou um jogo da fase a eliminar.

13 nations have punched their ticket to the Round of 16 so far! ????️#FIFAWorldCup #Qualfied @mcdonalds pic.twitter.com/FS3LEZHAmd — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026

A mentira