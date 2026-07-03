A Albimed, subsidiária do grupo Affidea, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra de clínicas Cintramédica, que se dedica à prestação de serviços de imagiologia, análises clínicas, consultas médicas e tratamentos em ambulatório, foi esta sexta-feira anunciado.

“A operação de concentração consiste na aquisição pela Albimed — Cuidados Médicos, Unipessoal, Lda. (“Albimed”), do controlo exclusivo sobre as Cintramédica Cacém, Serviços de Saúde, Lda., Cintramédica Ericeira, Serviços de Saúde, Lda., Cintramédica II – Serviços de Saúde, Lda., Cintramédica Mafra, Serviços de Saúde, Lda., Cintramédica Estoril, Serviços de Saúde, Lda., C.E.E.C., Serviços Médicos, Lda. (“Adquiridas”)”, adianta a entidade liderada por Nuno Cunha Rodrigues.

A Albimed é subsidiária do grupo Affidea, que tem 28 clínicas médicas e está presente em quatro unidades hospitalares em Portugal.

Dedicado à área das análises clínicas e consultas de especialidade, o grupo “dispõe de 2 laboratórios e mais de 400 postos de colheita”, contando com cerca de 2.000 trabalhadores e trata cerca de 1.600.000 pacientes por ano, lê-se na ficha do processo divulgada pela AdC.

Por sua vez, a Cintramédica, através de 10 clínicas médicas, um laboratório de análises clínicas e 19 postos de colheitas, dedica-se “à prestação de serviços de imagiologia, análises clínicas, consultas médicas e tratamentos em ambulatório, bem como serviços de medicina dentária e de fisioterapia”.

No aviso hoje publicado, a AdC dá conta de que a notificação foi recebida em 29 de junho e que “as observações” devem ser remetidas ao regulador, no prazo de 10 dias úteis contados da publicação do presente aviso.