O corpo do jovem de 16 anos que desapareceu este sábado nas águas do rio Guadiana na zona de Mértola, no distrito de Beja, já foi encontrado, revelou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o corpo foi encontrado às 15:35 “por mergulhadores”.

O alerta para o desaparecimento do jovem, na zona conhecida como Azenhas do Guadiana, foi dado às 12:15, adiantou a fonte do comando sub-regional.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) indicou que “na sequência das operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, o corpo foi detetado e retirado da água para o cais”.

“O auto de verificação do óbito foi efetuado pela Delegada de Saúde e, após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Évora, pelos Bombeiros Voluntários de Mértola”, adiantou.

O Gabinete de Psicologia do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi ativado e encontra-se a prestar apoio, acrescentou a AMN.

O Comando Local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António tomou conta da ocorrência.

Anteriormente, em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) referiu que decorriam buscas pelo jovem que se encontrava desaparecido, “após alegadamente ter ido a banhos no rio Guadiana, na zona das Azenhas do Guadiana”.

“Segundo o que foi possível apurar, o jovem encontrava-se a banhos na zona das Azenhas do Guadiana, tendo entrado em dificuldades na água, acabando por desaparecer”, adiantou.

No comunicado, a AMN realçou que as operações de buscas envolveram tripulantes da Estação Salva-vidas e elementos da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António e dos Bombeiros de Mértola.

Realizaram-se “buscas subaquáticas” por mergulhadores dos Bombeiros de Serpa e de Moura, assinalou, salientando que as operações foram coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi, entretanto, ativado, acrescentou.

Segundo o comando sub-regional, as operações de busca mobilizaram 24 operacionais dos bombeiros de Mértola, Moura e Serpa, da GNR e da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, apoiados por 12 veículos e três embarcações.