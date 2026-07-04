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O árbitro inglês Anthony Taylor vai dirigir o encontro entre Portugal e Espanha, dos oitavos de final do Campeonato do Mundo de futebol, agendado para segunda-feira, anunciou este sábado a FIFA. Taylor, de 47 anos, terá como assistentes Gary Beswick e Adam Nunn, enquanto o alemão Felix Zwayer desempenhará a função de quarto árbitro e o compatriota Robert Kempter será o juiz assistente de reserva. A FIFA não indicou a composição da equipa responsável pela videoarbitragem.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 93 and 94 have been appointed. ???? — FIFA (@FIFAcom) July 4, 2026

Este será o terceiro encontro que Anthony Taylor irá dirigir neste Mundial, após ter estado no Uzbequistão-Colômbia (1-3), do grupo de Portugal, e no Senegal-Iraque (5-0), do Grupo I. Internacional desde 2013 e a cumprir o seu segundo Campeonato do Mundo, Anthony Taylor já arbitrou cinco partidas da Seleção portuguesa, a última das quais na qualificação para esta fase final, quando Portugal venceu por 5-0 na Arménia, em setembro do ano passado.

O jogo entre Portugal e Espanha está agendado para segunda-feira no Estádio AT&T, em Arlington, com início agendado para as 14 horas locais (20 horas em Lisboa). O vencedor deste duelo irá encontrar nos quartos de final o vencedor dos EUA-Bélgica.