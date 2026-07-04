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O primeiro-ministro cabo-verdiano propôs este sábado a criação do Dia dos Tubarões Azuis, a 3 de julho, para assinalar a prestação frente à campeã Argentina no Mundial de futebol, apesar da derrota por 3-2. “A nossa equipa representou a alma de um povo que nunca desiste, que acredita e que transforma as dificuldades em força. É por isso que defendo a criação do Dia dos Tubarões Azuis, uma data oficial para celebrar este exemplo de união, orgulho nacional e superação”, escreveu Francisco Carvalho nas redes sociais.

O líder do governo pretende que “o 3 de julho fique para sempre” na memória “como o dia em que Cabo Verde mostrou ao mundo e a si próprio aquilo de que é capaz”. A página do governo justificou que “há momentos que transcendem o desporto e passam a fazer parte da história de uma nação”, servindo a data para celebrar “os valores da união, da superação e do orgulho nacional, inspirando as gerações presentes e futuras”.

A seleção cabo-verdiana, estreante em mundiais de futebol, empatou 1-1 nos 90 minutos da partida dos dezasseis avos de final, obrigando a campeã Argentina a um prolongamento que a formação sul-americana acabaria por vencer. A exibição foi aplaudida e celebrada no arquipélago, durante a madrugada e em vários pontos da diáspora, com vários adeptos ouvidos pela Lusa a expressarem “orgulho” pela forma como os Tubarões Azuis se estrearam entre a elite do futebol mundial.