Filipe Coelho é o novo treinador do Casa Pia, assumindo a sua primeira experiência como técnico principal de uma equipa sénior, anunciou este domingo o clube da I Liga portuguesa de futebol, em comunicado.

“O Casa Pia Atlético Clube tem vindo a afirmar-se como um projeto diferenciador, não só no desenvolvimento de jovens atletas, mas também na capacidade de identificar, valorizar e promover jovens treinadores. É neste contexto que o Casa Pia AC integra Filipe Coelho na sua estrutura técnica”, começaram por escrever os ‘gansos’.

Com um passado muito ligado aos escalões de formação do Benfica, no qual esteve 12 épocas, dos sub-14 aos sub-19, Filipe Coelho, de 41 anos, era treinador-adjunto nos franceses do Estrasburgo.

“O seu percurso reúne uma combinação de experiência na formação e valorização de talento, conhecimento do futebol de elite e uma perspetiva internacional. O seu perfil enquadra-se plenamente na visão estratégica do Casa Pia AC”, prosseguiram.

Antes do Estrasburgo, Filipe Coelho orientou também a equipa sub-21 dos ingleses do Chelsea, além dos sub-23 do Estoril Praia, após a saída dos ‘encarnados’.

“A experiência adquirida no universo BlueCo, através das passagens pelo Chelsea FC e RC Strasbourg, proporciona-lhe igualmente um conhecimento aprofundado dos modelos de gestão desportiva contemporânea e da importância do alinhamento entre a estrutura acionista, a direção desportiva e a equipa técnica”, destacaram os casapianos.

A formação lisboeta lembrou também que, no Chelsea, “liderou a formação de alguns dos mais promissores talentos do clube” e, no Benfica, “construiu um percurso de referência na formação, acompanhando de perto a evolução de inúmeros jogadores que, mais tarde, se afirmaram ao mais alto nível”.

“A chegada de Filipe Coelho representa mais um passo na consolidação da visão do Casa Pia AC: um clube que acredita no desenvolvimento de pessoas e jogadores, que valoriza o talento, cria oportunidades e continua determinado a crescer de forma sustentada, mantendo-se fiel aos valores que o distinguem”, expressaram.

Filipe Coelho sucede no cargo a Álvaro Pacheco, que tinha deixado o clube após assegurar a permanência na I Liga na sequência do 16.º e antepenúltimo lugar na I Liga, através de um play-off frente ao Torreense, terceiro colocado na II Liga e vencedor da Taça de Portugal.