Cinco jogos, duas vitórias, dois empates e uma derrota. Portugal sai do Mundial 2026 nos oitavos de final e fica novamente com o amargo de boca de uma das melhores gerações de sempre que continua sem conseguir atingir a última semana de uma fase final de uma grande competição.

Para trás, naturalmente, ficam os números da eliminação imposta por Espanha: entre os parcos minutos de Gonçalo Ramos no Campenato do Mundo, as oito derrotas de Cristiano Ronaldo em Mundiais, a boa exibição que Nuno Mendes estava a realizar em Dallas até sair lesionado e ainda um seis que Roberto Martínez achou ser uma bênção e que acabou por ser uma verdadeira maldição.

1. A primeira eliminação nos descontos dos 90 minutos

Portugal nunca tinha sido eliminado de uma fase final de uma grande competição com um golo sofrido no período de descontos dos 90 minutos. Em 1984, nas meias-finais do Europeu e contra França, a Seleção Nacional caiu aos 119 minutos e já no prolongamento, enquanto que em 2000, também nas meias-finais do Europeu e também contra França, a Seleção Nacional caiu aos 117′, na ponta final da meia-hora extra.

???? Pela primeira vez, Portugal é eliminado de uma grande competição com um golo sofrido nos descontos do tempo regulamentar. ⏱️ As eliminações mais tardias da Seleção Nacional:

???????? 1984 — França ???? 119' (Meias-finais do Euro)

???????? 2000 — França ???? 117' (Meias-finais do Euro)

????????… pic.twitter.com/t4SsPXIjqj — Playmaker (@playmaker_PT) July 6, 2026

44. Os minutos de Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos terminou o Mundial 2026 com 44 minutos, sendo que não foi utilizado em três dos cinco jogos que Portugal realizou — incluindo no desta segunda-feira, contra Espanha, dias depois de ter dado a vitória da Seleção Nacional nos descontos dos 16 avos de final contra a Croácia. Ainda assim, e mesmo sem ter sequer somado o equivalente a metade de um jogo de futebol, o agora avançado do AC Milan ainda foi mais utilizado do que vários jogadores convocados: Francisco Trincão fez 29 minutos, Samu Costa fez 23 minutos e Matheus Nunes fez quatro minutos, sendo que Gonçalo Guedes e Gonçalo Inácio não jogaram no Campeonato do Mundo.

MINUTOS JOGADOS no Mundial, por Portugal: 44m ???????? Gonçalo Ramos ⚽️

29m ???????? Trincão

23m ???????? Samu Costa

4m ???????? Matheus Nunes

0m ???????? Gonçalo Guedes

0m ???????? Gonçalo Inácio#GoalPointFacts #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eklZcwvmMP — GoalPoint (@_Goalpoint) July 6, 2026

5. As defesas de Diogo Costa

Diogo Costa fez cinco defesas contra Espanha, voltando a realizar uma exibição brutal e em consonância com o que fez em todo o Mundial 2026. O guarda-redes do FC Porto assinou ainda duas saídas de bola eficazes e ganhou dois duelos aéreos na grande área, vincando o facto de ter sido a principal figura de Portugal no Campeonato do Mundo. Cinco jogos depois, com uma eliminação nos oitavos de final, fica a ideia de que a Seleção Nacional já poderia estar em casa há mais tempo se Diogo Costa não estivesse na baliza.

MVP GOALPOINT ⭐️

[ ???????? Portugal 0-1 Espanha ???????? ] ???? Obrigado DIOGO COSTA, o melhor no adeus e o melhor português em todo o Mundial ????#PORESP #FIFAWorldCup #RatersGonnaRate pic.twitter.com/N7lsdOfT4d — GoalPoint (@_Goalpoint) July 6, 2026

6. Os duelos que Nuno Mendes ganhou

A saída de Nuno Mendes acaba por ser um momento paradigmático na história do jogo desta segunda-feira e isso também fica explicado a partir dos seis duelos individuais que o lateral ganhou em 11 disputados. Apesar das naturais dificuldades contra a qualidade de Lamine Yamal, o jogador do PSG estava novamente a conseguir esvaziar o avançado do Barcelona, com cinco duelos diretos em vantagem contra quatro do espanhol, e era um dos principais dínamos do ataque português. Quando saiu, Portugal deixou de atacar com tanta velocidade e passou a defender de forma mais frágil.

66m [ ???????? Portugal 0-0 Espanha ???????? ] Nuno Mendes despediu-se do jogo com vitória nos duelos sobre Yamal #FIFAWorldCup #PORESP https://t.co/tv36WskzR3 pic.twitter.com/VWZVnasIke — GoalPoint (@_Goalpoint) July 6, 2026

8. As derrotas de Cristiano Ronaldo em Mundiais

Cristiano Ronaldo somou vários recordes positivos neste Mundial 2026, entre o facto de ser agora um de apenas três jogadores a participar em seis edições do Campeonato do Mundo e também o mais velho de sempre a jogar e marcar num jogo a eliminar do Campeonato do Mundo, mas não escapou aos registos negativos. Com a derrota desta segunda-feira, o capitão da Seleção Nacional tem agora oito derrotas em Mundiais — um registo máximo igualado por Mathew Leckie (Austrália), Son Heung-min (Coreia do Sul), Antonio Carbajal (México) e Hong Myung-bo (Coreia do Sul).

8 – Défaites en Coupe du Monde : Mathew Leckie – 8

Son Heung-min – 8

Antonio Carbajal – 8

Hong Myung-bo – 8

????Cristiano Ronaldo – 8 Fin ? pic.twitter.com/XXgi4S2M6Z — OptaJean (@OptaJean) July 6, 2026

17. Os remates que Ronaldo fez sem criar uma oportunidade para um colega

Com os 17 remates que fez no Mundial 2026, Cristiano Ronaldo tornou-se o jogador da história do Campeonato do Mundo que mais rematou sem criar uma única oportunidade para um colega de equipa. O avançado da Seleção Nacional, que marcou três golos entre os dois apontados ao Uzbequistão e outro à Croácia, ultrapassou assim Alberto García Aspe (15, México, 1998), Jerzy Gorgon (13, Polónia, 1974), Katlego Mphela (13, África do Sul, 2010) e Denis Cheryshev (13, Rússia, 2018).

17 – Most shots on record (since 1966) at a single edition of the FIFA World Cup without creating a single chance for a teammate: Cristiano Ronaldo, 17 (2026)

Alberto Garcia Aspe, 15 (1998)

Jerzy Gorgon, 13 (1974)

Katlego Mphela, 13 (2010)

Denis Cheryshev, 13 (2018) Ego. pic.twitter.com/RoXzmLjs6v — OptaJoe (@OptaJoe) July 6, 2026

35. Os jogos que Espanha leva sem sofrer golos

A derrota de Portugal está profundamente ligada à continuação de um registo impressionante de Espanha: os espanhóis levam agora 35 jogos consecutivos sem sofrer qualquer golo em todas as competições, colocando-se a apenas dois do recorde histórico absoluto, que ainda pertence a Itália (37 jogos sem sofrer golos, entre 2018 e 2021).

Espanha aumenta para 35 jogos a série invicta, está a dois de igualar o recorde mundial: Itália (37). pic.twitter.com/TLphOR9SBw — Playmaker (@playmaker_PT) July 6, 2026

6. O número da maldição que Roberto Martínez achou ser uma bênção

Por fim, e porque Roberto Martínez foi o primeiro a falar de números, a maldição do número seis — que o até aqui selecionador nacional chegou a achar ser uma bênção. “Acredito muito em numerologia. Acho que o número seis pode trazer algo muito positivo. Em 2016 Portugal venceu o Europeu. Em 1966 teve o seu melhor resultado em Campeonatos do Mundo, com o terceiro lugar. Houve também a meia-final de 2006. É hora de conquistar aquilo que Portugal merece”, disse o treinador espanhol em entrevista à RTP ainda antes da viagem para os EUA. Esta segunda-feira, Portugal foi eliminado no dia 6 de julho, o golo foi marcado por Mikel Merino, o n.º 6 espanhol, ao sexto remate enquadrado dos espanhóis.