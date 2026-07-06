Ia ser um jogo marcado pela batalha do meio-campo, foi também por aí que começou a guerra, tudo o que foi acontecendo durante a partida não ajudou, as substituições correram ainda pior. Num duelo ibérico que iria ser sempre decidido nos detalhes, Ferran Torres e Mikel Merino aproveitaram um dos raros erros da defesa para sentenciarem um triunfo quando muitos já olhavam para o prolongamento e baterem aquele que ficou como o grande jogador de Portugal não só frente à Espanha mas em todo o Mundial: Diogo Costa.

O guarda-redes voltou a ser determinante para segurar o nulo até ao minuto 90+1′, com cinco intervenções de grande nível que o colocaram de novo como principal destaque de Portugal a par de Nuno Mendes, que estava a ser dos melhores (que mais não fosse pela quantidade de duelos ganhos contra Lamine Yamal) até voltar a ser traído pelo próprio corpo quando menos queria. No polo oposto, Pedro Neto voltou a passar ao lado da partida num encontro em que o meio-campo com Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, antes de ser mudado para pior perante aquilo que o jogo pedia na altura, esteve de novo longe do que sabe fazer.

Diogo Costa, 8. Uma muralha que se voltou a erguer cinco vezes até à queda final

Se Diogo Costa já era o grande destaque de Portugal neste Mundial, reforçou ainda mais esse estatuto numa partida onde só não conseguiu evitar o impossível: defesa a remate centrado de Oyarzabal logo a abrir (3′), dupla intervenção a tentativas de Lamine Yamal e Álex Baena com a segunda a ficar como uma das melhores paradas de toda a competição (16′), novo encaixe atento a uma meia distância de Álex Baena (65′), mais uma defesa com uma palmada para canto a um livre lateral de Lamine Yamal (73′). Só não conseguiu travar um último lance em que Mikel Merino apareceu isolado na área mas merecia um outro final (90+1′).

Clube: FC Porto (Portugal)

FC Porto (Portugal) Internacionalizações: 48 jogos, 0 golos

48 jogos, 0 golos O que fez em 2025/26: 61 jogos, 5.426 minutos, 0 golos, 0 assistências, 3 amarelos e 0 vermelhos

MVP GOALPOINT ⭐️

[ ???????? Portugal 0-1 Espanha ???????? ] ???? Obrigado DIOGO COSTA, o melhor no adeus e o melhor português em todo o Mundial ????#PORESP #FIFAWorldCup #RatersGonnaRate pic.twitter.com/N7lsdOfT4d — GoalPoint (@_Goalpoint) July 6, 2026

João Cancelo, 6. Não brilhou na frente, foi conseguindo corrigir os problemas atrás

Não teve tantas incursões ofensivas como é habitual mas recuperou de um início mais titubeante em que Álex Baena estava a ganhar vantagem para ter uma exibição onde não se destacou por nada em especial mas não teve também nenhum erro capital. Conseguiu um corte importante na área aos 34′ após cruzamento de Dani Olmo da direita, teve dois cruzamentos que não encontraram Ronaldo na área e voltou a ser substituído no decorrer da segunda parte por aparentes razões físicas, rendido por Diogo Dalot numa troca direta (71′).

Clube: Barcelona (Espanha) depois de Al Hilal (Arábia Saudita)

Barcelona (Espanha) depois de Al Hilal (Arábia Saudita) Internacionalizações: 73 jogos, 12 golos

73 jogos, 12 golos O que fez em 2025/26: 42 jogos, 2.736 minutos, 5 golos, 9 assistências, 7 amarelos e 0 vermelhos

Rúben Dias, 6. Limpou tudo pelo ar e pelo chão antes daquela saída que não “merecia”

As inúmeras bolas que foi ganhando em lances pelo ar na área de Portugal, a forma como foi estabilizando a estrutura defensiva nos momentos em que a Espanha mais carregava e aquele corte fabuloso a uma tentativa de remate de Dani Olmo (78′), desviando de carrinho uma bola para canto, não “mereciam” aquela saída a fazer a antecipação mas a ficar a meio caminho que acabou por terminar com Mikel Merino a fazer o único golo do encontro isolado na área nos descontos. Até num plano físico, foi dos jogos mais conseguidos do central do Manchester City neste Mundial mas esse crescendo acabou por cair por terra com a derrota.

Clube: Manchester City (Inglaterra)

Manchester City (Inglaterra) Internacionalizações: 80 jogos, 3 golos

80 jogos, 3 golos O que fez em 2025/26: 45 jogos, 3.660 minutos, 2 golos, 0 assistências, 5 amarelos e 0 vermelhos

Renato Veiga, 6. Começou mal, acabou bem mas foi no meio que se mostrou mais confiante

Não teve o melhor início, revelando problemas quando era pressionado logo à saída da área pelos espanhóis e numa linha defensiva mal definida que acabou por dar o espaço para Oyarzabal aparecer isolado e rematar ao lado (8′). Contudo, com o passar dos minutos, menos ansioso e mais confiante naquilo que conseguia fazer, começou a melhorar, teve um corte providencial de carrinho numa transição que podia deixar Lamine Yamal isolado (29′), destacou-se nos lances aéreos e foi dos elementos mais regulares ao longo da partida.

Clube: Villarreal (Espanha)

Villarreal (Espanha) Internacionalizações: 19 jogos, 1 golo

19 jogos, 1 golo O que fez em 2025/26: 56 jogos, 4.271 minutos, 2 golos, 1 assistência, 9 amarelos e 1 vermelho

GOALPOINT RATINGS ????

[ ???????? Portugal 0-1 Espanha ???????? ] TOQUE DE MIDAS : Dos 5 escolhidos por Martínez para mexer com o jogo, apenas Dalot terminou com rating positivo #PORESP #FIFAWorldCup #RatersGonnaRate pic.twitter.com/E7dzkGKoaR — GoalPoint (@_Goalpoint) July 6, 2026

Nuno Mendes, 6. Meteu Lamine no “bolso” em mais um compêndio de futebol de algibeira

Desde o primeiro minuto que Lamine Yamal percebeu que só havia um caminho para brilhar: aproveitar as subidas de Nuno Mendes para pedir depois bola em profundidade e jogar sem o lateral pela frente. Em tudo o resto, o ala ainda tentou algumas incursões 1×1 mas estava complicado sair do bolso daquele que é, assumido por si, o adversário mais complicado que já defrontou. Nuno Mendes teve até a melhor oportunidade nos 45 minutos iniciais, com um remate desviado ainda na cabeça de Pedro Porro que bateu com estrondo na trave, mas um pique no início do segundo tempo com Yamal pela frente levou a um fim precoce por lesão.

Clube: PSG (França)

PSG (França) Internacionalizações: 49 jogos, 2 golos

49 jogos, 2 golos O que fez em 2025/26: 51 jogos, 3.711 minutos, 7 golos, 8 assistências, 5 amarelos e 0 vermelhos

55m [ ???????? Portugal 0-0 Espanha ???????? ] Nuno Mendes sai lesionado. O lateral era o português com mais duelos ganhos 6 em 11, e o 3º melhor rating luso (5.9)#FIFAWorldCup #PORESP pic.twitter.com/twgAy6DYJT — GoalPoint (@_Goalpoint) July 6, 2026

Vitinha, 5. A guerra ganhava-se na batalha do meio-campo. Aí, Portugal perdeu

Quando a segunda parte começou, quando recuperou duas bolas no meio-campo adversário e quando esteve a jogar uns metros à frente do que tinha sido habitual, parecia que algo estava a mudar. Parecia, não estava. Num jogo em que a luta do meio-campo era a principal batalha para chegar à guerra, Vitinha não perdeu a habitual fiabilidade de passe que caracteriza a sua forma de jogar mas não conseguiu fazer nunca que esse passe pudesse fazer a diferença na construção coletiva entre um aparente défice físico.

Clube: PSG (França)

PSG (França) Internacionalizações: 43 jogos, 0 golos

43 jogos, 0 golos O que fez em 2025/26: 64 jogos, 5.103 minutos, 7 golos, 10 assistências, 3 amarelos e 0 vermelhos

79m [ ???????? Portugal 0-0 Espanha ???????? ] Portugal já cometeu 3 erros directos para remate. 2 foram cometidos por Vitinha, 1 por Pedro Neto#FIFAWorldCup #PORESP pic.twitter.com/h2XIMhc9Gj — GoalPoint (@_Goalpoint) July 6, 2026

83m [ ???????? Portugal 0-0 Espanha ???????? ] "Vitinha não falhou um passe no jogo" (RTP) Não é verdade, sendo que 2 das suas perdas de posse resultaram directamente em remates espanhóis#FIFAWorldCup #PORESP pic.twitter.com/1FZJM6gjR2 — GoalPoint (@_Goalpoint) July 6, 2026

João Neves, 5. As necessidades táticas sem bola que condicionaram tudo o resto

Sem bola, João Neves tinha missões muito específicas nos médios a que tinha de sair, fossem eles Pedri ou Dani Olmo. Aí, percebeu-se que estava sobretudo a cumprir aquilo que Martínez tinha pedido, entre ajudas constantes na segunda parte ao lado esquerdo da defesa sobretudo depois da saída de Nuno Mendes. Esse foi também o problema: aquilo que melhor sabe fazer pareceu sempre ficar preso nas “amarras” táticas que levava para dentro de campo, algo que já se tinha visto também com a Croácia. Falhou mais passes e foi mais errático do que nos outros encontros mas o verdadeiro mal de raiz era outro. E todos perderam.

Clube: PSG (França)

PSG (França) Internacionalizações: 27 jogos, 4 golos

27 jogos, 4 golos O que fez em 2025/26: 48 jogos, 3.475 minutos, 11 golos, 4 assistências, 2 amarelos e 0 vermelhos

Bruno Fernandes, 4. Uma sombra daquilo que consegue fazer (hoje e no Mundial)

Quando o jogo acabou, e quando passou pela zona de entrevistas rápidas, Bruno Fernandes referiu que tanto ele como todos os jogadores cumpriram o que foi pedido. A interpretação dessa ideia pode ser algo “lato” mas entronca também na análise a um Mundial onde, à exceção da partida com o Uzbequistão e uns fogachos no final da primeira parte diante da Colômbia, foi uma sombra daquilo que consegue fazer. Tentou dar luta a meio-campo, tentando empurrar a equipa para a frente mas acabou sem a influência que Portugal pedia.

Clube: Manchester United (Inglaterra)

Manchester United (Inglaterra) Internacionalizações: 94 jogos, 29 golos

94 jogos, 29 golos O que fez em 2025/26: 51 jogos, 4.349 minutos, 13 golos, 25 assistências, 7 amarelos e 0 vermelhos

Pedro Neto, 3. A chuteira que estava rota foi o menor de todos os problemas

Ao contrário do que aconteceu com o lado esquerdo do ataque, onde Rafael Leão e João Félix foram trocando entre si a titularidade, Pedro Neto continuou a ser aposta inicial na direita do ataque e voltou a repetir o filme que se tinha visto nos encontros anteriores: é capaz de levar jogo para a frente, tenta fechar sem bola junto do lateral, mas não conseguiu ter uma jogada de desequilíbrio que fosse capaz de resultar em oportunidade ou golo, como aconteceu na estreia frente à RD Congo (jogando na esquerda, outro “pormenor”). A chuteira que estava rota com que acabou a primeira parte acabou por ser o menor de todos os problemas sentidos.

Clube: Chelsea (Inglaterra)

Chelsea (Inglaterra) Internacionalizações: 30 jogos, 3 golos

30 jogos, 3 golos O que fez em 2025/26: 65 jogos, 4.545 minutos, 11 golos, 12 assistências, 8 amarelos e 1 vermelho

João Félix, 6. O aceso despique com Porro mostrou uma nova (e melhor) versão

Depois de ter sido relegado para o banco frente à Croácia, João Félix reassumiu a titularidade também pelas características reconhecidas por Roberto Martínez, que apontava a alguém que fosse melhor a ir buscar os espaços pelo meio deixando a largura para Nuno Mendes. Mais do que nunca, mostrou uma versão guerreira, de combate, a tentar fazer a diferença no duelo particular frente a Pedro Porro mas sem nunca descurar o jogo sem bola, como se viu num corte importante de carrinho a Lamine Yamal já perto da área. Saiu quando Martínez queria mais velocidade pelo corredor na frente mas era um dos que tinha melhor atitude.

Clube: Al Nassr (Arábia Saudita)

Al Nassr (Arábia Saudita) Internacionalizações: 56 jogos, 12 golos

56 jogos, 12 golos O que fez em 2025/26: 59 jogos, 4.327 minutos, 29 golos, 19 assistências, 8 amarelos e 0 vermelhos

66m [ ???????? Portugal 0-0 Espanha ???????? ] Nuno Mendes despediu-se do jogo com vitória nos duelos sobre Yamal #FIFAWorldCup #PORESP https://t.co/tv36WskzR3 pic.twitter.com/VWZVnasIke — GoalPoint (@_Goalpoint) July 6, 2026

Ronaldo, 4. Dois remates, poucos toques na área e quase nada a registar

Teve uma quase oportunidade na primeira parte numa segunda bola com um remate acrobático que ficou nas mãos de Unai Simón, já tinha feito antes um remate para defesa para a frente do guarda-redes espanhol, pouca ou nenhuma oportunidade teve de tocar a bola na área, sendo frequente aqueles recuos às vezes quase até ao meio-campo só para tocar a bola mas que nunca teve o condão de arrastar consigo os centrais para abrir espaços para as desmarcações de rutura. Em alguns momentos ainda estava na frente mais pressionante do que é normal, mas voltou a ter um encontro com pouco ou nada a registar.

Clube: Al Nassr (Arábia Saudita)

Al Nassr (Arábia Saudita) Internacionalizações: 233 jogos, 146 golos

233 jogos, 146 golos O que fez em 2025/26: 50 jogos, 4.087 minutos, 38 golos, 4 assistências, 2 amarelos e 1 vermelho

Nelson Semedo, 4. Entrou, Lamine Yamal acordou (e isso foi um problema)

Obrigado a entrar quase sem preparação depois da lesão de Nuno Mendes e logo numa adaptação ao lado esquerdo na defesa quando se pensava na teoria que seria João Cancelo a assumir essa posição tendo pela frente um companheiro de equipa, Nelson Semedo não teve vida fácil frente a um Lamine que acordou para o duelo ibérico a partir do momento em que deixou de ter Nuno Mendes pela frente (e perdeu o duelo).

Clube: Fenerbahçe (Turquia)

Fenerbahçe (Turquia) Internacionalizações: 54 jogos, 0 golos

54 jogos, 0 golos O que fez em 2025/26: 50 jogos, 3.491 minutos, 1 golo, 4 assistências, 12 amarelos e 0 vermelhos

Rafael Leão, 4. Uns esboços de arrancada que não teve depois o cruzamento necessário

A entrada de Rafael Leão teve um propósito claro: velocidade no corredor, verticalidade na frente, tentativa de prender Pedro Porro mais atrás com os desequilíbrios que o avançado pudesse criar. Ao contrário do que se viu na partida com a Croácia, onde teve altos e baixos mas deixou uma marca importante na equipa, não teve ações que conseguissem desequilibrar apesar das tentativas e pouco ou nada acrescentou à equipa.

Clube: AC Milan (Itália)

AC Milan (Itália) Internacionalizações: 49 jogos, 6 golos

49 jogos, 6 golos O que fez em 2025/26: 40 jogos, 2.280 minutos, 11 golos, 4 assistências, 5 amarelos e 1 vermelho

Diogo Dalot, 5. Cumpriu a defender, não conseguiu acrescentar a atacar

Entrado para o lugar de João Cancelo, ganhou os duelos que teve com Álex Baena, percebeu bem também os movimentos de Ferran Torres quando Luis de la Fuente mexeu na equipa e não teve problemas num plano defensivo. Na frente, apesar das tentativas de criar desequilíbrios com Neto e depois Francisco Conceição, pouco ou nada conseguiu fazer apesar das tentativas de cruzamento para terra de ninguém.

Clube: Manchester United (Inglaterra)

Manchester United (Inglaterra) Internacionalizações: 37 jogos, 3 golos

37 jogos, 3 golos O que fez em 2025/26: 43 jogos, 3.176 minutos, 1 golo, 4 assistências, 5 amarelos e 0 vermelhos

Francisco Conceição, 2. Mais um jogo onde entrou, apareceu na ficha e pouco mais

O primeiro particular de Portugal antes do Mundial, diante do Chile, parecia querer reavivar aquela velha história do “espalha-brasas” que tanto jeito deu à Seleção no Europeu de 2023. Quando chegou a competição, nunca apareceu. Nem um fogacho. E a entrada na partida com a Espanha, com 15 minutos entre o tempo até aos 90 mais descontos, voltou a não trazer aquele Chico capaz de desequilibrar pela ala direita.

Clube: Juventus (Itália)

Juventus (Itália) Internacionalizações: 21 jogos, 4 golos

21 jogos, 4 golos O que fez em 2025/26: 52 jogos, 3.093 minutos, 6 golos, 6 assistências, 4 amarelos e 0 vermelhos

Bernardo Silva, 2. Aquele cabeceamento por cima que não corrigiu os males anteriores

A missão não era fácil, num meio-campo que tinha estado quase sempre em défice diante da Espanha e que estava fisicamente a dar as últimas, a entrada ainda menos foi: um cartão amarelo (com algum exagero à mistura) por falta sobre Rodri a meio-campo, uma falta a 30 metros da baliza que foi marcada de forma rápida e acabou por originar o golo de Mikel Merino, um desvio de cabeça oportuno na área que saiu perto da trave e que foi o último suspiro de Portugal para evitar sem sucesso a derrota nos oitavos de final.