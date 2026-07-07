O sonho de Portugal no Mundial de Futebol de 2026 chegou ao fim. Foi eliminado por Espanha com um golo já depois dos 90 minutos, quando toda a gente já só queria que o jogo acabasse e segui-se para prolongado.
No Terreiro do Paço, em Lisboa, milhares de adeptos portugueses assistiram ao jogo na esperança de ver Portugal a passar para esta fase e chegar aos quartos de final. No meio dos milhares de adeptos, apenas seis eram espanhóis mas foram os suficientes no momento de fazer a festa quando foi marcado o golo de Espanha.
Os adeptos portugueses ainda acreditaram até ao fim que seria possível empatar o jogo e quando o apito final soou as lágrimas e tristeza abateu-se sobre aqueles milhares de adeptos que rapidamente abandonaram o recinto.
O selecionador nacional Roberto Martínez, na conferência de imprensa após o jogo, admitiu que este foi o seu último jogo a dirigir a seleção portuguesa.