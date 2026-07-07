Do lado vencedor de mais um mata-mata do Mundial, Luis de la Fuente não escondia a euforia. Portugal caiu do Mundial-2026 nos oitavos de final, bem longe das meias-finais projetadas por Pedro Proença, antes do início da prova. A seleção espanhola segue em frente e disputará um lugar nas meias com o vencedor do duelo entre Bélgica e EUA. “Foi um jogaço”, começou por dizer o técnico. “Duas superequipas em campo. Foi uma final antecipada. Foi a sofrer até ao final, mas tivemos vontade de ganhar. Creio que fizemos uma partida muito completa. E, como sempre dissemos, os jogadores importantes são os que saem do banco de suplentes. Deram-nos energia para podermos terminar o jogo desta maneira“, disse o selecionador espanhol na flash interview, numa referência direta a Mikel Merino — o homem que entrou aos 84 minutos e resolveu o jogo em 90+1′.

De la Fuente tinha prometido antes do jogo que “iria buscar Merino a casa e levá-lo ao colo” se fosse preciso, tal era a confiança que depositava no médio do Arsenal, que regressou de uma lesão no pé que o afastou quatro meses da competição. Merino saiu do relvado em festa dupla. O jogador natural de Pamplona aproveitou que a câmara de televisão passava ao seu lado para atirar um grito: “Viva San Fermín!” — as festas da sua cidade tinham arrancado precisamente naquele dia. Já vestido com o pañuelo vermelho ao pescoço, disse à DAZN: “Que maneira de celebrar este dia”, afirmou sobre o golo, que Ferran Torres assistiu com um passe entre linhas que desarmou a defesa portuguesa.

Rodri foi o primeiro a fazer a análise fria do que se passou. “Uma equipa que defende bem em bloco baixo. É uma equipa de grandíssima qualidade. A partida acabou a cair nos detalhes, mas temos de aprender para a próxima partida, porque temos de melhorar na finalização”, disse o capitão espanhol, que ainda protagonizou um momento de tensão com o seu ex-colega do Manchester City Bernardo Silva nos minutos finais do jogo.

Houve também um gesto que não passou despercebido. Quando Nuno Mendes saiu lesionado aos 55 minutos depois de uma disputa com Lamine Yamal, o extremo espanhol foi o primeiro a aproximar-se do lateral português para perceber o estado em que ficou.

Pedro Porro, lateral direito que representou o Sporting durante anos, foi o mais descontraído na zona mista. “A diferença esteve nos detalhes. Fiquei muito feliz com a vitória. No jogo anterior foi nos penáltis e agora nos detalhes, pois Portugal tem grandes jogadores como Vitinha e Bruno Fernandes. É trabalhar e pensar no próximo jogo. E um abraço a todos os sportinguistas que agora estão zangados comigo”, disse, com um sorriso.