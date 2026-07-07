O Tribunal de Recurso de Paris condenou Marine Le Pen, mas não impede a política francesa de se candidar às eleições presidenciais de 2027. A deliberação, conhecida esta terça-feira, condena Le Pen a três anos de prisão, um deles com pulseira eletrónica.
O tribunal decretou 45 meses de inelegibilidade para Le Pen, dos quais 30 com pena suspensa. Os restantes 15 meses já foram cumpridos por Le Pen, tendo em conta que a condenação foi emitida a 31 de março de 2025. Assim, pode, em princípio, candidatar-se às eleições presidenciais de 2027, escreve o Le Figaro.
Marine Le Pen saiu da sala de audiências sem prestar declarações. E, portanto, sem comunicar se quer ou não ser candidata. A dirigente do partido União Nacional falará esta terça-feira no jornal televisivo das 20h00 (19h00 em Lisboa) do canal TF1 para oficializar a decisão quanto a uma eventual candidatura.
Le Pen terá ainda de pagar uma multa de 100 mil euros. O partido União Nacional terá também de pagar uma multa de dois milhões de euros, com um milhão de euros suspenso. Le Pen e os restantes eurodeputados envolvidos neste caso serão obrigados a pagar 1,9 milhões de euros ao Parlamento Europeu, escreve o Politico.
A decisão do Tribunal de Recurso de Paris reduz parcialmente a pena à política francesa. Em março de 2025, Marine Le Pen foi condenada a quatro anos de prisão (dois anos com pulseira eletrónica e outros dois suspensos), por uso indevido de 2,9 milhões de euros do Parlamento Europeu. Além disso, a política francesa ficou proibida de exercer cargos públicos durante cinco anos — algo que afeta a possibilidade de se candidatar à Presidência.
Marine Le Pen impedida de se candidatar às presidenciais de 2027 e condenada a quatro anos de prisão
Le Pen, de 57 anos, recorreu da decisão do Tribunal Penal de Paris. Além da política francesa, também foram condenados outros oito eurodeputados da União Nacional.
Na semana passada, Le Pen admitiu afastar-se das presidenciais francesas se o Tribunal de Recurso determinasse o uso de pulseira eletrónica. “Se puder ser candidata serei candidata, mas desde que consiga fazer campanha”, disse Le Pen em entrevista ao canal LCI na noite de quarta-feira. Na altura, justificou que não queria estar “dependente de um magistrado” para ter autorização para participar em ações de campanha.
As eleições presidenciais francesas estão marcadas para 18 de abril de 2027 (primeira volta) e 2 de maio (segunda volta).
Le Pen já se candidatou três vezes às presidenciais francesas. Em 2017 e 2022, ficou em segundo lugar frente a Emmanuel Macron. Neste momento, as sondagens dão uma margem confortável a Le Pen e Jordan Bardella para 2027.