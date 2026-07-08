Um agente do Serviço de Imigração e Alfândegas norte-americano (ICE, na sigla em inglês) atingiu fatalmente um homem durante uma operação de fiscalização realizada na manhã de terça-feira em Houston, Texas. A vítima, de nacionalidade mexicana, desobedecia à autoridade e procurava escapar à tentativa de detenção, o que impeliu o agente a carregar no gatilho em autodefesa, alega a agência tutelada pelo Departamento de Segurança Interna do país em comunicado.

O imigrante, posteriormente identificado como Lorenzo Salgado de Araujo, foi intercetado pelo ICE por viver ilegalmente nos EUA, afirmou o departamento. Motorista de profissão, “chocou contra um veículo da agência ICE, recusou seguir uma série de ordens verbais e tentou atropelar o agente de autoridade”, refere o comunicado citado pela Reuters. Araujo foi transportado para o hospital, onde acabou por morrer.

O filho, Ronaldo Salgado, afirmou ao canal de televisão em língua espanhola, Telemundo Houston, que o pai foi baleado enquanto recrutava trabalhadores na área. Uma testemunha do homicídio registou a cena num vídeo divulgado publicamente, o qual mostra dois agentes agachados sobre um homem caído na rua, ao lado da porta do condutor de uma carrinha branca. Do lado oposto do automóvel, outros dois homens aparecem no chão, algemados.

Sylvia Garcia, a congressista democrata eleita pelo Texas que representa o bairro onde o caso aconteceu, apelou a uma “investigação completa e imparcial”, iniciativa apoiada pelo presidente da Liga de Cidadãos Latino-Americanos Unidos, Roman Palomares. “Temos observado um padrão de envolvimento do ICE em ataques com armas de fogo e uso excessivo de força”, disse aos repórteres.

A Câmara Municipal de Houston emitiu um comunicado em que rejeitou a participação das autoridades locais no sucedido, que não está a ser investigado pelo Departamento da Polícia de Houston, segundo a respetiva porta-voz. O FBI, por sua vez, está empenhado em compreender se o agente envolvido no confronto foi vítima de um ataque e destacou operacionais para fazer uma perícia ao terreno, segundo fonte oficial citada pela CNN.

O episódio surge num momento em que há um aumento das detenções efetuadas pelo ICE nos Estados Unidos, com 10.000 pessoas detidas no período de cinco dias, no fim de junho. A agência já foi responsável pela morte de seis pessoas desde janeiro de 2025, quando teve início o segundo mandato de Donald Trump e o Presidente pôs em curso uma política anti-imigração mais rígida.

“Mata-se um homem apenas porque não tem os papéis em dia. Isto tem de parar”, reivindicou uma testemunha deste homicídio, revoltada com a ação do ICE no bairro. “Isto é culpa de Trump”, admitiu, segundo a Reuters. De acordo com os residentes da área, um protesto em denúncia da morte de Araujo foi agendado para a noite desta quarta-feira.