Encontrados os destroços do avião de carga que desapareceu no Paquistão com cinco tripulantes a bordo

Um Boeing 737, de carga, registado no Paquistão, desapareceu dos radares na terça-feira à noite, depois de reportar um problema no sistema de navegação. O avião, com cinco tripulantes, dirigia-se para Karachi, no Paquistão, e perdeu 5.000 pés em menos de um minuto. Na tarde de quarta-feira, após cerca de 12 horas de buscas, foram encontrados, no mar Arábico, os primeiros destroços, noticiou a agência de notícias Reuters.
De acordo com dados preliminares do voo, o avião com 27 anos, operado pela K2 Airways dos Emirados Árabes Unidos, fez uma descida acentuada após um conjunto de variações de altitude. O Paquistão lançou uma operação coordenada de busca e resgate no mar para tentar localizar o avião, avançaram as autoridades paquistanesas de aviação na sua página do Facebook. “Continuamos a rezar, seriamente, pela segurança dos nossos colegas”, dizia a companhia aérea em comunicado.
Entretanto, na tarde desta quarta-feira, as equipas encontraram os primeiros destroços a 53 milhas náuticas (98 quilómetros) ao sul do porto de Ormara, informou a Autoridade Aeroportuária do Paquistão. A Marinha paquistanesa e a Agência de Segurança Marítima mobilizaram “diversos recursos aéreos e marítimos” para localizar os destroços, sendo que a operação de busca continua para encontrar os cinco membros da tripulação.
A agência de notícias regional ANI esclareceu que o avião terá reportado um problema no sistema de navegação às 21h18 locais (17h18 em Lisboa) quando seguia para Karachi. A Torre de Controlo tentou orientar a tripulação, mas três minutos depois registou uma queda de altitude brusca, tendo perdido o contacto com o avião às 21h21 locais (17h21 em Lisboa), que estava então a 287 km de Karachi. A anomalia será ao nível do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS).
K2 Airways B 737 of Pakistan Cargo Flight enroute from Sharjah to Karachi at time 2118PST reported Navigational system issue and was promptly guided by KARACHI ACC.
— Pakistan Airports Authority (@Pk_PAA_Official) July 7, 2026
O Boeing 737 — que é da família do 737, mas anterior ao conhecido 737 MAX , envolvido em recente crise de segurança — desceu cerca de 5.000 pés (mais ou menos 1.500 metros) em menos de um minuto, depois ganhou 6.000 pés em meio minuto e começou a descer a partir dos 36.500 pés (mais de 11.000 metros), indicam os dados do Flightradar24.
Num comunicado citado pela NBC News, a companhia aérea K2 Airways identificou os tripulantes desaparecidos como o Capitão Muhammad Rizwan Idris, o Primeiro Oficial Faisal Jatoi, os engenheiros de voo Muhammad Hamid e Muhammad Arif Siddiqui, e o carregador de aeronaves Muhammad Taufiq Khan.
O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, expressou, na rede social X, “profunda tristeza e pesar pelo trágico acidente” e enviou condolências às famílias dos cinco tripulantes.
وزیراعظم محمد شہباز شریف کا شارجہ سے کراچی آنے والے نجی کارگو طیارے (K2 Airways) کے بحیرہ عرب میں گر کر لاپتہ ہونے کے افسوسناک حادثے پر گہرے رنج و غم اور افسوس کا اظہار۔
وزیراعظم کا طیارے میں سوار عملے کے پانچ افراد کے اہلِ خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ pic.twitter.com/r7QFOzNXQq
— Government of Pakistan (@GovtofPakistan) July 8, 2026