Encontrados os destroços do avião de carga que desapareceu no Paquistão com cinco tripulantes a bordo

Um Boeing 737, de carga, registado no Paquistão, desapareceu dos radares na terça-feira à noite, depois de reportar um problema no sistema de navegação. O avião, com cinco tripulantes, dirigia-se para Karachi, no Paquistão, e perdeu 5.000 pés em menos de um minuto. Na tarde de quarta-feira, após cerca de 12 horas de buscas, foram encontrados, no mar Arábico, os primeiros destroços, noticiou a agência de notícias Reuters.

De acordo com dados preliminares do voo, o avião com 27 anos, operado pela K2 Airways dos Emirados Árabes Unidos, fez uma descida acentuada após um conjunto de variações de altitude. O Paquistão lançou uma operação coordenada de busca e resgate no mar para tentar localizar o avião, avançaram as autoridades paquistanesas de aviação na sua página do Facebook. “Continuamos a rezar, seriamente, pela segurança dos nossos colegas”, dizia a companhia aérea em comunicado.

Entretanto, na tarde desta quarta-feira, as equipas encontraram os primeiros destroços a 53 milhas náuticas (98 quilómetros) ao sul do porto de Ormara, informou a Autoridade Aeroportuária do Paquistão. A Marinha paquistanesa e a Agência de Segurança Marítima mobilizaram “diversos recursos aéreos e marítimos” para localizar os destroços, sendo que a operação de busca continua para encontrar os cinco membros da tripulação.

A agência de notícias regional ANI esclareceu que o avião terá reportado um problema no sistema de navegação às 21h18 locais (17h18 em Lisboa) quando seguia para Karachi. A Torre de Controlo tentou orientar a tripulação, mas três minutos depois registou uma queda de altitude brusca, tendo perdido o contacto com o avião às 21h21 locais (17h21 em Lisboa), que estava então a 287 km de Karachi. A anomalia será ao nível do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS).

K2 Airways B 737 of Pakistan Cargo Flight enroute from Sharjah to Karachi at time 2118PST reported Navigational system issue and was promptly guided by KARACHI ACC. — Pakistan Airports Authority (@Pk_PAA_Official) July 7, 2026

O Boeing 737 — que é da família do 737, mas anterior ao conhecido 737 MAX , envolvido em recente crise de segurança — desceu cerca de 5.000 pés (mais ou menos 1.500 metros) em menos de um minuto, depois ganhou 6.000 pés em meio minuto e começou a descer a partir dos 36.500 pés (mais de 11.000 metros), indicam os dados do Flightradar24.