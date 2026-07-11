O número de mortos provocado pelos dois sismos que atingiram a Venezuela a 24 de junho subiu para 4.333, anunciou neste sábado o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, adiantando que a distribuição de habitações para os desalojados deverá arrancar na próxima semana.

O responsável acrescentou que 315 das vítimas mortais continuam por identificar.

Por outro lado, o número oficial de feridos mantém-se nos 16.740, com 6.462 pessoas resgatadas e cerca de 17 mil que ficaram sem habitação.

Jorge Rodríguez afirmou ainda que a Presidente interina, Delcy Rodríguez, irá atribuir as primeiras 200 casas às famílias afetadas durante a próxima semana, sem adiantar mais pormenores sobre o processo.

As autoridades contabilizaram 856 edifícios danificados, dos quais 190 colapsaram totalmente ou sofreram danos estruturais graves.

De acordo com as estimativas preliminares do Governo venezuelano, serão necessárias cerca de 25 mil habitações para responder às necessidades da população afetada. As autoridades já identificaram aproximadamente 40 terrenos, com uma área total de 584 mil metros quadrados, destinados à construção de novos bairros nas localidades de Osma e Chuspa.

As operações de busca e salvamento continuam no terreno. “Enquanto houver vida, há esperança. Ainda temos um ou dois locais onde a situação permanece incerta e onde continuamos à procura de sobreviventes”, afirmou Jorge Rodríguez.