Não é nova a relação entre Sporting e Chelsea. Os últimos laços entre Lisboa e Londres tinham sido estabelecidos com a venda de Dário Essugo e Geovany Quenda. Agora, a relação fez-se no sentido inverso, mas por empréstimo. Jesse Derry, extremo inglês das camadas jovens dos blues, chega ao Sporting com contrato válido por um ano e é o mais recente reforço nos corredores, numa altura em que o mercado pode tirar Francisco Trincão de Alvalade e o cenário de saída de Pedro Gonçalves também não está excluído.

O atleta londrino de 18 anos pode atuar em ambos os corredores, mas independentemente de jogar mais à esquerda ou mais à direita, diz, desde logo, que está “ansioso para poder entrar em campo e jogar perante todos os adeptos”. “Mal posso esperar para começar”, revelou em declarações aos meios de comunicação do Sporting.

Jesse Derry deu os primeiros passos no futebol noutro clube londrino: o Crystal Palace, de onde saiu no ano passado para o Stamford Bridge, a casa do Chelsea. Esteve pontualmente na equipa principal dos blues e atuou maioritariamente nas equipas de sub-19 e sub-21.

“Vir para aqui foi uma decisão muito fácil”, garantiu. “Quando penso no Sporting CP, penso em jogadores que entusiasmam os adeptos e em jovens jogadores”, acrescentou Derry, antes de dizer que sabe da responsabilidade de representar os leões. “Significa tudo. Sei o quanto este Clube representa para os Sportinguistas e estou preparado para dar sempre o meu melhor. Sei que o Sporting CP cria jogadores diferentes e capazes de se expressarem dentro de campo. Sinto que será o lugar perfeito para mim“, afirmou. O jovem extremo explicou mais aprofundadamente as razões que o levaram até Alvalade: “Decidi vir para o Sporting para tentar ajudar o clube a ganhar títulos. Sei que é essa a principal ambição aqui e é isso que também quero fazer”, esclareceu.

Quanto à mudança de cidades, Jesse Derry garante estar a adaptar-se “muito bem”, mas diz estar focado em começar a trabalhar. “Sinto-me muito bem. É uma cidade nova e, nestes primeiros dias, tenho aproveitado para a explorar. Estou ansioso por começar a trabalhar com todos os jogadores e com o treinador”, disse o novo reforço do Sporting.

Para os corredores, entra agora um jogador desequilibrador, que faz da criatividade, da velocidade e da veia goleadora os seus principais atributos, garante o atleta. “Gosto de entusiasmar os adeptos, de me expressar e de marcar golos”, acrescentou.