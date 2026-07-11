Um barco que realizava um passeio turístico afundou este sábado no sul do Vietname, causando a morte de 15 pessoas. A embarcação, que levava 32 turistas indianos e quatro tripulantes, virou antes de naufragar cerca de 500 metros ao largo da ilha de Phu Quoc. Entre os 21 passageiros resgatados, verificaram-se alguns feridos graves que foram encaminhados para hospitais. Várias pessoas ficaram presas à embarcação “Ocean Pearl” após esta ter virado e não há desaparecidos. Nas imagens divulgadas pelos meios de comunicação social daquele país, é possível ver que o mar estava agitado, com fortes ventos a passar por aquela região.

#WATCH | Tourist boat carrying Indian tourists, capsized in Vietnam | The Region 4 Coast Guard Command continues to direct its forces to coordinate closely with other authorities in handling the aftermath of the incident and will provide further updates in accordance with… pic.twitter.com/CdlnYoFhBB — ANI (@ANI) July 11, 2026

O acidente terá ocorrido após a saída da ilha de Hon May Rut Ngoai, relatou um sobrevivente à Associated Press. “O barco não tinha percorrido nem meio quilómetro quando virou. Começámos a gritar por socorro”, disse Ashish Kumar. Parte do grupo que estava no barco trabalhava na empresa que terá organizado a viagem para os funcionários. A embaixada da Índia no Vietname publicou no seu perfil no X a lista de nomes de todos os turistas a bordo e também das vítimas fatais. Não se sabe se os tripulantes são também indianos e se estão entre os mortos.

It is with profound grief that we share the list of 15 Indian nationals who have lost their lives in the tragic boat accident near Phuc Quoc Island today. The list has been recieved from the Vietnamese authorities. Our prayers are with the families of the deceased. The Embassy… pic.twitter.com/2fr2TjXuPp — India in Vietnam (@AmbHanoi) July 11, 2026

Na mesma rede social, a Presidente e o primeiro-ministro da Índia manifestaram as condolências aos familiares das vítimas. As autoridades estão a apurar as causas do acidente, pelo que o primeiro-ministro do Vietname, Le Minh Hung, solicitou uma investigação urgente, segundo informação do jornal Tuoi Tre.