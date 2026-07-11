Um barco que realizava um passeio turístico afundou este sábado no sul do Vietname, causando a morte de 15 pessoas. A embarcação, que levava 32 turistas indianos e quatro tripulantes, virou antes de naufragar cerca de 500 metros ao largo da ilha de Phu Quoc. Entre os 21 passageiros resgatados, verificaram-se alguns feridos graves que foram encaminhados para hospitais. Várias pessoas ficaram presas à embarcação “Ocean Pearl” após esta ter virado e não há desaparecidos. Nas imagens divulgadas pelos meios de comunicação social daquele país, é possível ver que o mar estava agitado, com fortes ventos a passar por aquela região.

O acidente terá ocorrido após a saída da ilha de Hon May Rut Ngoai, relatou um sobrevivente à Associated Press. “O barco não tinha percorrido nem meio quilómetro quando virou. Começámos a gritar por socorro”, disse Ashish Kumar. Parte do grupo que estava no barco trabalhava na empresa que terá organizado a viagem para os funcionários. A embaixada da Índia no Vietname publicou no seu perfil no X a lista de nomes de todos os turistas a bordo e também das vítimas fatais. Não se sabe se os tripulantes são também indianos e se estão entre os mortos.

Na mesma rede social, a Presidente e o primeiro-ministro da Índia manifestaram as condolências aos familiares das vítimas. As autoridades estão a apurar as causas do acidente, pelo que o primeiro-ministro do Vietname, Le Minh Hung, solicitou uma investigação urgente, segundo informação do jornal Tuoi Tre.