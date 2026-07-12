O ex-futebolista Manú, que passou pelo Benfica na época 2006/07, morreu no sábado na sequência de um acidente de viação, confirmou a FC Alverca – Futebol, SAD em comunicado. “A FC Alverca – Futebol, SAD manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Manú, antigo jogador do Alverca, endereçando as mais sentidas condolências à sua família, amigos e a todos os que com ele partilharam o percurso de vida e de carreira”, diz o comunicado. O clube ribatejano lembra que “Emanuel Jesus Bonfim Evaristo representou o FC Alverca, como profissional, ao longo de duas épocas e meia, depois de também ter cumprido o seu último ano de formação ao serviço das camadas jovens do clube”.

Foi no Ribatejo que deu os seus primeiros passos como sénior, sendo este percurso demonstrativo da ligação que construiu com o nosso emblema ao peito, sempre com a maior dedicação, profissionalismo e entrega. Neste momento de profunda tristeza, a FC Alverca – Futebol, SAD presta homenagem a Manú, recordando com gratidão o seu contributo, e endereça à sua família e amigos as mais sentidas condolências. Até sempre, Manú”, conclui a nota.

Por seu lado, o Benfica também reagiu, manifestando, em comunicado publicado no seu site, o seu “profundo pesar pelo falecimento de Manú, antigo jogador do clube”. “Manú representou o Benfica com dedicação e orgulho durante a temporada de 2006/07, onde completou 17 jogos. Neste momento de dor, o Sport Lisboa e Benfica endereça à família, aos amigos e a todos os que com ele privaram as mais sentidas condolência”, complementam os encarnados.

O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Manú, antigo jogador do Clube. À família e aos amigos, o Clube endereça as mais sentidas condolências. ???? pic.twitter.com/RaDiZysMKt — SL Benfica (@SLBenfica) July 12, 2026

Já o Marítimo, clube que representou entre 2008 e 2010, lembrou o “contributo” de Manú “ao serviço do clube”. “O Club Sport Marítimo manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de Manú, antigo jogador do emblema verde-rubro. Internacional português, Manú representou o Marítimo entre 2008 e 2010, período durante o qual envergou a camisola verde-rubra em mais de meia centena de encontros oficiais, deixando o seu contributo ao serviço do clube. O presidente Carlos André Gomes e a respetiva direção endereçam à família, aos amigos e a todos os que com ele privaram as mais sentidas condolências, associando-se ao luto por esta dolorosa perda”, escreveram os maritimistas.

Além de Benfica, Alverca e Marítimo, Manú, que morreu aos 45 anos, passou, em Portugal, por Lourinhanense, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Cartaxo e Vilafranquense, no qual terminou a carreira, em 2018/19. No estrangeiro, representou Modena (Itália), Carpedenolo (Itália), AEK Atenas (Grécia), Legia Varsóvia (Polónia), Beijing Guoan (China), Ermis Aradippou (Chipre) e Pafos (Chipre).