A supermodelo checa Eva Herzigová casou-se com o empresário Gregorio Marsiaj este sábado em Turim, Itália. O casal, que está junto há 25 anos e tem três filhos em comum, escolheu a cidade natal do noivo para celebrar a boda que contou com cerca de 50 convidados, de acordo com a imprensa local.

Eva Herzigová escolheu um vestido da casa francesa Lanvin para o seu casamento, cuja cerimónia religiosa foi celebrada na igreja de San Vito, decorada com rosas brancas e cor de pêssego. De seguida, o enlace foi oficializado no registo civil no Palazzo Carignano e o copo de água deu-se no Ristorante Del Cambio, que tem uma estrela Michelin.

A modelo checa de 53 anos, que se celebrizou com a campanha do sutiã Wonderbra em 1994 — com o slogan “Hello Boys” — foi levada até ao altar pelo pai meses depois do anúncio da data do casamento, em maio. Porém, a história de Eva Herzigová e de Gregorio Marsiaj remonta a 2001, quando se conheceram na cidade costeira de Varigotti, em Itália, porque a modelo não conseguiu sair do país devido aos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001. Juntos desde então, foram pais de George, de 18 anos, Philip, de 15, e Edward, de 12.

Empresário, Gregorio Marsiaj tem 49 anos e é filho do dono da Sabelt, uma empresa italiana especializada em assentos para automóveis desportivos e em sistemas de segurança para carros de competição, como a Fórmula 1. Desde 2017 que estavam noivos.

Uma das supermodelos mais conhecidas dos anos 90 e do início dos anos 2000 — a par de Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Christy Turlington e Linda Evangelista —, ao longo da sua carreira Eva Herzigová trabalhou com marcas como a Chanel, Dior, Versace, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Vivienne Westwood e Jean Paul Gaultier.

Este é o seu segundo casamento, depois de se ter casado com Tico Torres, baterista dos Bon Jovi, em 1996. A relação terminou dois anos depois. Além de modelo, hoje em dia Eva Herzigová colabora regularmente com a edição checa da revista Vogue.