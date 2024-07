A princesa de Gales assistiu este domingo à final masculina do torneio de Wimbledon e entregou o troféu ao espanhol Carlos Alcaraz, vencedor da partida frente a Novak Djokovic. “É ótimo estar de volta ao Wimbledon!”, sublinhou Kate Middleton numa publicação partilhada na conta oficial do X (antigo Twitter), acrescentando que “não há nada como os torneios” — com uma bola de ténis à frente.

A presença de Kate, patrona da The All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), na final de Wimbledon foi confirmada no sábado pelo Palácio de Kensington. É a segunda aparição pública desde que anunciou, em março deste ano, que tinha sido diagnosticada com cancro e que estava a fazer quimioterapia.

A princesa de Gales chegou ao torneio de Wimbledon acompanhada pela filha, a princesa Charlotte, de nove anos, e a irmã, Pippa Matthews.

Great to be back at @Wimbledon! There's nothing quite like The Championships ???? pic.twitter.com/uFkI6baNfL — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 14, 2024

A presença da princesa no torneio desde domingo surge cerca de um mês depois de ter participado no Trooping the Colour, a tradicional parada militar que marca o aniversário do Rei. Em junho Kate já tinha revelado que teria vários compromissos públicos ao longo dos meses de verão, admitindo que estava a fazer “bons progressos” nos tratamentos.