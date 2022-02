As histórias do guarda-joias da rainha: os diamantes são eternos e as pedras vieram de todo o mundo

A joia representava o “qualquer coisa emprestada” que manda a tradição e, além disso, tratava-se de uma peça de família que naquele momento pertencia à mãe e antes havia pertencido à avó, a rainha Mary. A peça era, originalmente, um colar e foi um presente da rainha Victoria para a então princesa Mary, quando esta se casou com o futuro rei Jorge V, em 1893. A rainha Mary mandou transformar o colar de 46 barras de diamantes numa tiara em 1919, e a Garrard tornou-a na tiara estilo kokoshnik que hoje conhecemos. Esta peça foi também usada no casamento pelas princesa Ana e princesa Beatriz, respetivamente, filha e neta, da rainha Isabel II.

A tiara que veio da Rússia e o colar para ir à Índia

A peça em causa tem o nome da sua primeira dona, a Grand Duquesa Vladimir, tia do czar Nicolau II da Rússia e é uma obra do joalheiro da corte russa, Bolin. Quando o país entrou em guerra no início do século XX, a família real tentou fugir e a Grand Duquesa foi a última Romanov a abandonar a Rússia, contudo, ao fugir perdeu o rasto à sua joia. Segundo um artigo da revista Tatler, saiu do país pela mão de Albert Stopford, um antiquário britânico e amigo da família especialista em Fabergé e Cartier, que retirou do cofre da aristocrata no palácio 224 joias (entre elas a tiara) que levou com ele para Inglaterra. Depois da morte da Grand Duquesa, em 1920, foram vendidas para ajudar os filhos e, entre os membros da realeza que as compraram, está a rainha Mary, que adquiriu a tiara Vladimir. O modelo original contava com pérolas em forma de pêra penduradas no centro dos arcos de diamantes, mas a nova proprietária, uma apaixonada por joias, mandou acrescentar um mecanismo que permitisse trocar as pérolas por 15 esmeraldas suas. A rainha Isabel II herdou-a da avó quando esta morreu. E usou a tiara com muita frequência ao longo da sua vida, nas três versões.

O colar Delhi Durbar com pendente Cullinan VII conta com nove esmeraldas que pertenciam à duquesa de Cambridge, a avó da rainha Mary (que por sua vez é a avó da rainha Isabel II). Os dois pendentes são uma esmeralda e um diamante, parte do diamante Cullinan. Este colar faz parte de um conjunto de joias que a rainha Mary encomendou à casa Garrad para usar na Delhi Durbar, uma espécie de assembleia realizada na cidade indiana de Deli, para assinalar a sucessão de imperador da Índia, quando o país ainda fazia parte do império britânico. Aconteceu três vezes, nos anos de 1877, 1903 e 1911. Tanto a tiara como o colar, puderam ser apreciadas pelo público durante uma exposição dedicada aos 80 anos da rainha Isabel II que esteve patente no Palácio de Buckingham, durante a abertura ao público no verão de 2006.

O Cullinan é o maior diamante já encontrado (na África do Sul, em 1905) e foi dividido em nove partes (mais 96 pequenos brilhantes), todas pertencem à Coroa britânica, estão colocadas em diferentes joias e os nomes são a sua numeração de I a IX.