O homem detido nos Açores por suspeitas de violação, violência doméstica e violação de domicílio contra a ex-namorada, por alegadamente não aceitar o fim da relação, ficou em prisão preventiva, foi esta terça-feira revelado.

“Ficou em prisão preventiva, podendo reverter em obrigação de permanência na habitação, se existirem condições para tal”, disse à agência Lusa uma fonte ligada ao processo.

A fonte adiantou que o homem, com 27 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial no sábado, mas a decisão do tribunal só foi conhecida na segunda-feira.

O suspeito foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por estar “fortemente indiciado” pelos crimes de violação, violência doméstica e violação de domicílio contra a ex-namorada.

Os alegados crimes terão ocorrido na semana passada, na noite de quarta para quinta-feira, “numa das ilhas do denominado Triângulo [Faial, Pico e São Jorge]” e foram de imediato comunicados à Polícia de Segurança Pública (PSP), que encaminhou a ocorrência para a PJ, segundo o Departamento de Investigação Criminal dos Açores.

A PJ explicou, em comunicado de imprensa, que o suspeito “não aceitou o termo da relação amorosa, persistindo em contactos e em tentativas de encontro com a vítima”, sendo que a situação se agravou após saber que a ex-namorada, de 18 anos, “iniciara, recentemente, um novo relacionamento”.

Perante “mais uma recusa de encontro, o suspeito deslocou-se, na noite de 8 para 9 de julho, à residência da vítima, onde, após introdução ilegítima na habitação, a constrangeu, mediante violência, à prática de atos sexuais de relevo, suscetíveis de integrar o crime de violação”, acrescentou.

Na mesma madrugada, foram desencadeadas as diligências de investigação que culminaram na detenção do suspeito.

A PJ vai prosseguir a investigação no âmbito de inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Comarca dos Açores.