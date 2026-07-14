A COMCO (Competition Commission), a principal reguladora do mercado suíço, lançou esta terça-feira uma investigação apontada à Google. Segundo informação avançada pela agência Reuters, a investida das autoridades suíças estará relacionada com a remoção de uma funcionalidade que permite aos utilizadores optarem por não utilizar o motor de busca fornecido pela gigante norte-americana.

Apelidada por “choice screen” e conhecida em Portugal pela sua tradução literal “Ecrã de escolha”, existe como forma de garantir liberdade de escolha aos utilizadores, no que toca aos navegadores “online” e respetivos motores de busca.

Em termos históricos, existe desde 2009, quando a União Europeia (UE) obrigou a Microsoft a criar uma opção para os utilizadores escolherem o seu navegador no Windows. No entanto, foi encerrada em dezembro de 2014, após o acordo com a Comissão Europeia ter chegado ao fim. Em agosto de 2019, após uma decisão “anti-trust” semelhante à da empresa fundada por Bill Gates e Paul Allen, a Google adotou a medida, que se mantém até agora.

No sistema operativo (SO) Android, a Google oferece várias escolhas entre motores de busca, entre os quais Bing, DuckDuckGo, Firefox e Ecosia.

A reguladora suíça, que equivale em Portugal à Autoridade da Concorrência, afirma que a empresa norte-americana terá removido a funcionalidade no país, embora tenha permanecido operacional em vários outros países.

Como consequência disso, o motor de busca é o único disponível para utilizadores helvéticos.

Atualmente, está disponível em 31 países, estendendo-se por todo o Espaço Económico Europeu (EEE).

De acordo com as autoridades suíças, esta prática da Google pode afetar as “possibilidades de concorrência” dos fornecedores de motores de busca. Além disso, cria uma desigualdade entre utilizadores suíços e europeus.

Segundo a Reuters, a empresa norte-americana está ciente da investigação e deverá cooperar com as autoridades suíças para esclarecer o ocorrido.

Com base em dados da Statcounter, empresa irlandesa de análise de tráfego de “websites”, a Google detém cerca de 82% do mercado de motores de busca na Suíça. Em segundo, vem o Microsoft Bing, com uma quota de 10%.