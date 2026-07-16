A camisola usada pelo histórico avançado brasileiro Pelé na final do Mundial 1958 de futebol foi vendida esta quinta-feira em leilão por 4,9 milhões de dólares (4,3 milhões de euros, ao câmbio atual), em Nova Iorque, anunciou a leiloeira Sotheby’s.

A peça foi utilizada por Pelé na primeira conquista mundial do Brasil, frente à Suécia.

Com apenas 17 anos, Edson Arantes do Nascimento marcou dois dos cinco golos na vitória por 5-2 diante da seleção anfitriã, depois de o Brasil ter eliminado a França nas meias-finais pelo mesmo resultado.

A camisola foi oferecida pelo jogador ao colega e amigo Dida, permanecendo na família deste durante décadas, tendo, depois, chegado a estar exposta num museu e leiloada, uma primeira vez em 2004, por um valor não divulgado.

No leilão desta quinta-feira, foi vendida após 10 licitações de cinco interessados, acabando nas mãos de um comprador não identificado.

Segundo a Sotheby’s, a camisola tornou-se a segunda mais cara do mundo.

O recorde mantém-se com a camisola usada pelo avançado argentino Diego Armando Maradona em 22 de junho de 1986, nos famosos quartos de final do Mundial frente à Inglaterra, vendida por 9,3 milhões de dólares (8,1 milhões de euros, ao câmbio atual).

Nesse encontro, a Argentina venceu por 2-1 graças a dois golos icónicos de Maradona, incluindo o célebre golo marcado com a mão, validado pelo árbitro.