"É um bom dia para afogar algumas mágoas". Carlos III visita cervejaria um dia depois da derrota da Inglaterra no Mundial

Um dia depois da derrota da Inglaterra frente à Argentina no Mundial de Futebol, Carlos III decidiu “afogar as mágoas” num pint. O monarca visitou com a mulher, a Rainha Camila, a Cervejaria Badger da Hall & Woodhouse, em Dorset, nesta quinta-feira, e brincou com o facto de a seleção inglesa ter ficado de fora da final do campeonato, que será no domingo em Nova Jérsia, nos Estados Unidos da América.

“É um bom dia para afogar as mágoas”, reagiu Carlos III, antes de dar um gole numa das cervejas escuras produzidas pela cervejaria, que celebra 250 anos. Fundado em 1777, o negócio continua na oitava geração da família, produzindo mais de 9 milhões de pints de cerveja por ano para as marcas Badger e Outland, além de gerir mais de 140 pubs e pousadas no sul da Inglaterra — entre eles o Duchess of Cornwall Inn, inaugurado por Camila em 2016.

Os monarcas também aprenderam a servir um pint diretamente à pressão, apesar de terem alguma dificuldade para encher o copo. Carlos III e Camila também descerraram uma placa comemorativa do 250º aniversário da Hall & Woodhouse e, na Sala de Malteação, o Rei foi presenteado com uma garrafa de um lote recente da Coronation Ale, criada para a sua coroação em 2023, enquanto a Rainha recebeu um ramo de flores e conversou com alguns dos aprendizes de chef da cervejaria.