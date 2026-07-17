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"É um bom dia para afogar algumas mágoas". Carlos III visita cervejaria um dia depois da derrota da Inglaterra no Mundial

O monarca brincou com a eliminação da seleção inglesa numa visita a uma cervejaria em Dorset, horas depois de ter prestado homenagem a Harry Kane nas redes sociais.

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Getty Images

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Um dia depois da derrota da Inglaterra frente à Argentina no Mundial de Futebol, Carlos III decidiu “afogar as mágoas” num pint. O monarca visitou com a mulher, a Rainha Camila, a Cervejaria Badger da Hall & Woodhouse, em Dorset, nesta quinta-feira, e brincou com o facto de a seleção inglesa ter ficado de fora da final do campeonato, que será no domingo em Nova Jérsia, nos Estados Unidos da América.

“É um bom dia para afogar as mágoas”, reagiu Carlos III, antes de dar um gole numa das cervejas escuras produzidas pela cervejaria, que celebra 250 anos. Fundado em 1777, o negócio continua na oitava geração da família, produzindo mais de 9 milhões de pints de cerveja por ano para as marcas Badger e Outland, além de gerir mais de 140 pubs e pousadas no sul da Inglaterra — entre eles o Duchess of Cornwall Inn, inaugurado por Camila em 2016.

Os monarcas também aprenderam a servir um pint diretamente à pressão, apesar de terem alguma dificuldade para encher o copo. Carlos III e Camila também descerraram uma placa comemorativa do 250º aniversário da Hall & Woodhouse e, na Sala de Malteação, o Rei foi presenteado com uma garrafa de um lote recente da Coronation Ale, criada para a sua coroação em 2023, enquanto a Rainha recebeu um ramo de flores e conversou com alguns dos aprendizes de chef da cervejaria.

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Carlos e Camila aprenderam a servir pints direto da pressão

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Depois, o casal caminhou pelas ruas de Dorset a cumprimentar os populares e visitou uma feira de rua onde conheceu “exemplos da enorme variedade de trabalhos de caridade realizados em toda a região, incluindo serviços para veteranos e presidiários, apoio comunitário e a vítimas de violência doméstica, voluntários e grupos que representam a fé, as artes, a educação e o património cultural”, lê-se no Instagram da Família Real.

Apesar de brincar com a derrota da Inglaterra no Mundial, horas antes o Rei já havia lamentado a ausência da seleção nacional na final do campeonato. Numa publicação nas redes sociais feita logo após o jogo da passada quarta-feira, o Palácio de Buckingham prestou homenagem ao capitão Harry Kane e à seleção inglesa: “A minha solidariedade a Harry e à equipa. Embora vocês, os Três Leões, possam estar a lamentar a derrota hoje, continuam a ser o orgulho de uma nação – e reerguer-se-ão.” Já o príncipe William dedicou palavras ainda mais sentidas aos jogadores. “Destroçado! Inglaterra, vocês deram tudo de si e estamos todos muito orgulhosos. Obrigado a todos, dentro e fora de campo, por um torneio incrível. A garra e a crença que demonstraram nos inspiraram a todos. A seleção inglesa mais completa num torneio. Mantenham a cabeça erguida!”, escreveu o príncipe de Gales, que havia prometido ir ao jogo se a Inglaterra fosse à final.

[Um poderoso empresário concorre à Câmara de Lisboa e vai fazer tudo para ganhar as eleições, ao mesmo tempo que vive um drama familiar: o filho foi raptado e está desaparecido há quase um mês. Onde está afinal José Valbom? “O Candidato Perfeito” é o novo podcast de ficção do Observador, em parceria com a Coyote Vadio, e é a continuação da história de “O Zé faz 25”. Conta com as vozes de José Raposo, Tiago Teotónio Pereira, Madalena Almeida, Vera Moura, Paulo Calatré, Susana Brandão, Sara Matos, Fábio Baptista, Pedro Laginha e Carla Andrino. Pode ouvir o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube.]

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