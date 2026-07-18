Uma fuga de amoníaco na Docapesca, em Matosinhos, foi controlada durante a noite, indicou à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto disse à agência Lusa por volta da 01:20 que a fuga provocou um ferido ligeiro que está a receber tratamento hospitalar.

A ocorrência está relacionada com uma fuga de amoníaco na fábrica de gelo da Docapesca no Porto de Leixões, notou à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça.

Já a PSP do Porto indicou que esta terá ocorrido na sequência de uma explosão num frigorífico.

O alerta inicial foi dado pelas 22:55 de sexta-feira e, de acordo com a página ‘online’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, por volta das 02:00 ainda se encontravam no local 42 operacionais auxiliados por 18 viaturas.

Na mesma zona está a decorrer o arranque das tradicionais Grandiosas Festas do Mártir São Sebastião, padroeiro dos pescadores, com alguns concertos planeados para se realizarem na área a serem suspensos, por questões de segurança.