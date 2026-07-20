A Bentley já tinha avançado que o lançamento do seu primeiro modelo eléctrico estava próximo e até mostrou um protótipo que antecipava o que podíamos esperar do primeiro veículo a bateria do construtor britânico, em termos estéticos. Agora confirmou as expectativas anunciando, entre outras novidades, que o primeiro eléctrico se denominará Torcal e que será revelado a 23 de Setembro em Londres, como manda a tradição.

Com o EXP 15, a Bentley revelou as directrizes do Torcal, o seu primeiro SUV 100% eléctrico 3 fotos

Com o protótipo EXP 15, um SUV de grandes dimensões e com formas a lembrar os coupés deste calibre, que a marca britânica apresentou em meados de 2025, a Bentley já tinha apontado a direcção que pretendia tomar com o Torcal, com linhas arrojadas e modernas, exibindo soluções estéticas que rompem por completo com as mais discretas actuais. Na gama da marca inglesa, o Torcal vai partilhar o segmento com o Bentley Bentayga, o SUV topo de gama da marca de luxo britânica considerada a mais desportiva, que oferece apenas motores a combustão com potências até 650 cv, extraídos de um 4.0 V8 biturbo.

O Bentley EXP 15 antecipou um habitáculo mais moderno, mas dentro dos padrões da marca 4 fotos

O novo Torcal herda a denominação do parque natural de Torcal de Antequera, uma região próxima de Málaga tão inóspita quanto brutalmente bela, devido às suas imensas formações rochosas. Apesar de não ser fácil deslocar-se de veículo pelo parque, excepção feita para os poucos caminhos, o Torcal também visa os condutores que privilegiam incursões pela natureza, sendo que o SUV a bateria da Bentley irá usufruir da plataforma PPE (Premium Platform Electric) do Grupo Volkswagen, a mesma que já deu origem ao Porsche Cayenne e vai dar corpo ao futuro Audi Q8, o que se compreende por serem três marcas do grupo (ainda que a Porsche seja detida apenas em 75%).

A estratégia da Bentley passa por somar e não subtrair, admitindo que tem clientes que exigem modelos eléctricos, ainda que longe da maioria, pois grande parte da clientela prefere veículos com motores a combustão ou, no limite, híbridos plug-in. Daí que a solução passe por fazer conviver a gama actual, composta pelos Bentley a combustão, com uma segunda gama movida pela energia armazenada na bateria.

As formações rochosas do parque de Torcal de Antequera 4 fotos

Ao ser concebido sobre a plataforma PPE, o Torcal herda tudo o que o grupo desenvolveu para este chassi em matéria de órgãos mecânicos. E, partindo do que o Porsche Cayenne disponibiliza nas versões eléctricas, todas elas com dois motores (um por eixo) e com potências de 442 cv, 666 cv e 1156 cv, é de esperar algo de muito semelhante para o Torcal que, contudo, talvez deixe cair a versão menos potente. A bateria que o alimenta, com 113 kWh de capacidade total, permite anunciar autonomias entre 642 km e 617 km, com os carregamentos rápidos a 800V e a 390 kW a possibilitarem ir de 10% a 80% em apenas 16 minutos. O Torcal começará a ser entregue a clientes ainda em 2026.