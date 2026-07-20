O Presidente norte-americano, Donald Trump, impôs esta segunda-feira tarifas de 50% sobre a maioria dos bens importados do Canadá, alegando que este país discriminou injustamente produtos exportados pelos Estados Unidos, nomeadamente automóveis, bebidas alcoólicas e laticínios.

A medida foi avançada a jornalistas de media internacionais, incluindo a agência AP, por um responsável governamental norte-americano, sob anonimato, que justificou que o Canadá foi um dos únicos parceiros comerciais de Washington, além da China, que retaliou contra as tarifas anteriores de Trump e deve por isso ser responsabilizado.

A mesma fonte adiantou que Trump assinou três decretos para lançar as tarifas, ao abrigo de um artigo da Lei do Comércio de 1930.

As tarifas de 50% excluem os produtos energéticos, o potássio, o peixe e os minerais críticos, mas incluem os bens que estavam anteriormente protegidos de tarifas de importação pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). Este pacto comercial de 2020 expirou recentemente e desencadeou uma nova série de negociações que se poderão prolongar até 2036.

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