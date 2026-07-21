Depois de ter comprado um conjunto de ativos em Tróia à família Azevedo, o grupo Arrow alarga a sua presença na Península com a aquisição de mais um hotel e do casino.

A aquisição está a ser analisada pela Autoridade da Concorrência, conforme notificação conhecida esta terça-feira. Segundo esse aviso, a Flecha Lux, sociedade do grupo Arrow, notifica o controlo exclusivo da Grano Salis e da CHT, donas do hotel Tróia Design e do Casino.

A Arrow indica que, na Península de Tróia, “explora ativos de alojamento turístico, marinas e portos de recreio, serviços de transporte marítimo em ferry, bem como concessões de praia e apoios balneares”. O grupo Arrow detém outros ativos.

Em fevereiro do ano passado, foi anunciado que a SC Investments, da família Azevedo do grupo Sonae, vendeu o conjunto dos ativos da Tróia Resort à ACO Cedar, sociedade detida pelo grupo de gestão de fundos Arrow Global. O valor da operação não foi, então, revelado. Tal como não é indicado o valor da transação atual.

O grupo Arrow Global tem sob gestão 125 mil milhões de euros e mais de 4.700 colaboradores em oito países. Foram investidos 14 mil milhões de euros.

Este empreendimento, com hotel e casino, foi inicialmente desenvolvido pela Amorim Turismo, que em 2014 alienou ao fundo Aquarius, da Oxy Capital, estes ativos. A capital de risco viu-se obrigada a entrar com um Processo Especial de Revitalização (PER), devido à elevada dívida, um processo simplificado já que foi apresentado um acordo extrajudicial de recuperação da empresa, segundo foi noticiado pelo Jornal de Negócios.