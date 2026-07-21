Era pressuposto que os construtores chineses (uns mais que outros) estivessem habituados a acusações de copiar a estética dos concorrentes europeus, mas o que não era de esperar era que o director da MG Cars, a marca britânica que, após falir em 2005, foi adquirida dois anos depois, fosse confrontado pelos que assistiam à apresentação em live streaming do novo MG07, acusando o construtor de ter copiado não só o conterrâneo Xiaomi SU7, como o alemão Porsche Taycan.

Ao que parece, segundo quem assistiu à emissão online, as diversas acusações devem ter tocado um nervo, uma vez que o director da marca MG no grupo SAIC, Chen Cui, mostrou-se sentido com as críticas de que foi alvo pelo seu público durante esta apresentação, que teve lugar a 29 de Junho. E, segundo os relatos, resolveu terminar o live streaming mais cedo para cortar o pio aos críticos.

Na apresentação seguinte da marca, Chen Cui regressou ao tema com uma nova abordagem, defendendo que a MG não tinha copiado nada de qualquer rival, europeu ou chinês. Chegou mesmo a afirmar que se a marca copiou algum veículo para conceber o novo MG07, copiou outro MG, referindo-se ao MGB GT de 1965, o coupé 2+2 que foi desenhado pelo reputado Pininfarina. Sucede que esta explicação encalha no facto que é necessário um milagre para vislumbrar no MG07 quaisquer resquícios das linhas do MGB GT, um dos coupés mais populares no mercado europeu de há mais que 60 anos.

Depois de analisar o novo MG07, não é fácil de entender o porquê da polémica, dado que as semelhanças entre o novo modelo e o Taycan, ou o seu conterrâneo SU7, não são de modo a suscitar grande agitação, sendo essencialmente duas berlinas aerodinâmicas (por serem eléctricas e necessitarem deste tipo de ajuda para incrementar a autonomia). Especialmente depois de, ao longo dos últimos anos, os construtores chineses nos terem surpreendido, mais pela desfaçatez do que pela técnica, copiando despudoradamente as linhas de alguns dos veículos europeus mais populares.

Durante a apresentação, foi revelado que o MG07 será equipado com mecânicas eléctricas e, em alternativa, com motores a combustão electrificados. Estes serão híbridos plug-in, com baterias recarregáveis. Em relação às semelhanças entre o Taycan e o MG07, ou entre este e o SU7, o leitor veja as fotos e decida por si mesmo.