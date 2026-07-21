Quase 100 militares norte-americanos ficaram feridos nas últimas duas semanas durante a guerra no Irão, confirmou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, numa partilha no X. Há dois dias, o CENTCOM também confirmou as mortes de pelo menos três soldados norte-americanos durante ataques iranianos no fim de semana.

A confirmação vem em forma de resposta a um artigo do New York Times, que afirma que o Pentágono tem ocultado as informações acerca dos feridos no conflito no Médio Oriente. O jornal norte-americano assinala que os ataques recentes dos EUA a bases no Irão e as respetivas reações iranianas, “feriram dezenas de militares americanos e danificaram vários helicópteros, segundo diversas autoridades americanas, que falaram sob condição de anonimato para discutir assuntos operacionais”. O artigo assinala também que o “Comando Central não é obrigado a divulgar informações sobre militares feridos, especialmente quando eles retornam rapidamente ao serviço, afirmou um oficial militar americano.”

Em reação à publicação, Parnell confirma que os feridos durante os ataques recentes ascendem a uma centena, mas desvaloriza as lesões provocadas. “Embora quase 100 militares tenham sofrido algum tipo de lesão desde 7 de julho de 2026, 96% já regressaram ao serviço. Eles estão determinados a voltar à luta”, diz Parnell. “A grande maioria das lesões sofridas foram concussões leves. Mais informações serão publicadas no Sistema de Análise de Baixas da Defesa”, informou ainda o porta-voz.

While nearly 100 service members were deemed to have some degree of injury since July 7, 2026, 96% have returned duty. They are determined to get back in the fight. The vast majority of injuries experienced were minor concussions. Further updates will be posted on the Defense… https://t.co/mWczpvwGSQ — Sean Parnell (@SeanParnellASW) July 20, 2026

O número de feridos é confirmado depois das mortes de três soldados norte-americanos e o desaparecimento de um outro, em ataques iranianos a 17 e 18 de julho. Foram as primeiras baixas norte-americanas registadas desde a quebra do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão, há quase duas semanas. “Após uma busca minuciosa, militares americanos encontraram restos mortais não identificados no local hoje. O processo de exame para verificar os restos mortais está em andamento”, informou o CENTCOM no passado domingo, sobre as mortes de dois militares e o desaparecimento de um terceiro num ataque na Jordânia a 17 de julho.

Noutro cenário de guerra “um militar americano no norte do Iraque foi morto em ação em 18 de julho, durante a detonação controlada de um artefato explosivo não detonado proveniente de um drone de ataque unidirecional iraniano abatido. Um segundo militar ficou ferido e continua a receber tratamento médico para um ferimento leve”, informou ainda o mesmo comunicado. “O CENTCOM está a reter informações adicionais, incluindo as identidades dos militares desaparecidos e falecidos, por respeito às famílias durante o processo de notificação.”