A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de transportar, dentro do organismo, droga de um país sul-africano que, após o primeiro interrogatório judicial, ficaram em prisão preventiva, adiantou hoje esta força policial.

Em comunicado, a PJ explicou que os alegados traficantes, de 38 e 62 anos, foram detidos em Lisboa em duas operações distintas e no âmbito de investigações com o objetivo de travar a introdução de droga em Portugal.

Nesta sequência, a PJ apreendeu cocaína que aqueles transportavam dentro do organismo de um país sul-africano para Lisboa.

Dada a sua “extrema pureza”, caso a cocaína chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição seria suficiente para, pelo menos, 24 mil doses individuais, referiu.

“Pese embora os elevados riscos para a vida humana, as redes criminosas continuam a recrutar correios humanos, frequentemente indivíduos em situação de carência económica e/ou emocional, para transportar quantidades significativas de droga no interior do organismo, aliciando-os com avultadas quantias monetárias e, ao mesmo tempo, com falsas informações quanto aos efetivos riscos que irão enfrentar, incluindo para a sua vida”, destacou a PJ.

Apesar destas detenções, a PJ prossegue com as investigações.