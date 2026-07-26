O português Neemias Queta garantiu neste domingo que vai representar a seleção portuguesa de basquetebol nos próximos jogos da qualificação para o Mundial, depois de ter falhado a última janela internacional.

“O plano é esse mesmo, ir aos jogos, ajudar a equipa o máximo possível, ser competitivos e chegar ao Mundial, esse é o objetivo principal”, disse o poste dos Boston Celtics, durante a presença no Estoril Open de ténis.

Depois de ter falhado os dois últimos encontros, numa altura em que estava a renegociar o contrato com a equipa da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), Neemias Queta vai estar agora com os ‘linces’ no arranque da segunda fase de qualificação, com jogos em Espanha, em 28 de agosto, e com a Geórgia, em Matosinhos, três dias depois.

“O que importa agora é mesmo os jogos da seleção, chegar à altura em que vamos estar no 28 de agosto em Espanha, em Saragoça. Queremos estar no nosso melhor nível e acho que vai ser um desafio bastante difícil, mas vamos com os braços juntos e estamos sempre prontos para isso”, afiançou.

Para Neemias, “cada jogo é um jogo, cada dia é um dia e não interessa o nome que tu tenhas ou quem tu és”, pelo que é possível surpreender a favorita Espanha.

“Temos de nos ver uns aos outros e a partir daí é segue jogo, bola ao ar e o objetivo é meter mais pontos que eles e eles metem menos que nós. A partir daí estamos num jogo, cada jogo é um jogo e acho que temos tantas chances como eles”, garantiu.

Neemias Queta foi convidado pela organização para mandar a moeda ao ar na final de pares, entre os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos e os franceses Titouan Droguet e Kyrian Jacquet.

“É uma honra bastante grande para mim. Acho que é um momento especial para mim também, ao mesmo tempo. Ténis é um desporto que eu acompanho desde criança e acho que é uma experiência fenomenal para mim estar aqui neste momento”, assumiu, considerando o ténis uma modalidade em que “tem de se estar muito mais preparado psicologicamente para todos os tipos de adversidades”.