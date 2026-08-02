Um motociclista morreu este domingo na Ponte 25 de Abril, em Lisboa, após uma colisão com um camião. A informação foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pelo Observador junto de fonte oficial da PSP.
Segundo a mesma fonte, o condutor do veículo pesado abandonou o local após o acidente.
De acordo com a Lusoponte, depois de ter estado cortada e condicionada, a circulação na Ponte 25 de Abril no sentido Almada-Lisboa já está normalizada.
O Correio da Manhã avança que foram destacados uma ambulância, uma VMER e a PSP para o local.
(Notícia atualizada às 19h39 com a informação de que a circulação está normalizada e já não há vias cortadas)