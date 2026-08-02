A petição de um movimento cívico contra a transferência do Campo de Tiro da Força Aérea Portuguesa para Alter do Chão, no distrito de Portalegre, já ultrapassou as 2.500 assinaturas.

Em comunicado, o movimento adianta que a petição “Impedir a transferência do Campo de Tiro para Alter do Chão” ultrapassou na noite de sábado as 2.500 assinaturas, número a partir do qual pode ser apreciada em debate por uma comissão parlamentar.

O movimento “Não ao campo de tiro” vai agora fazer chegar as novas assinaturas à Assembleia da República depois de, em 11 de março, o Governo ter anunciado que pretende transferir a estrutura de Alcochete para Alter do Chão, na sequência da construção do novo aeroporto Luís de Camões.

O campo de tiro militar será instalado em cerca de 7.500 hectares nos concelhos de Alter do Chão, Crato, Fronteira e Monforte e em áreas limítrofes, área que, segundo o movimento, abrange terras agrícolas em produção e é atravessada por um gasoduto da rede nacional de transporte de gás.

Na mesma nota, o movimento lamenta que, quase cinco meses depois do anúncio feito pelo ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, não tenham ainda sido tornados públicos os estudos ou os critérios que fundamentam a escolha da nova localização para o campo de tiro, já que o atual terá de ser encerrado.

“O movimento exige a publicação do perímetro, dos critérios e dos resultados dos estudos, e a audição das populações dos concelhos afetados”, conclui o movimento de cidadãos.

O também conhecido como Campo de Tiro de Alcochete (pela proximidade deste núcleo urbano) fica maioritariamente localizado na freguesia de Samora Correia, no concelho de Benavente (distrito de Santarém), tendo ainda uma pequena parte na freguesia de Canha, já no município do Montijo (distrito de Setúbal).

Em março, não foi detalhado o local exato do campo de tiro no concelho de Alter do Chão e a eventualidade de abranger concelhos vizinhos, mas, segundo o ministro da Defesa, a valência terá uma dimensão de cerca de 7.500 hectares.