A 87.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta parte para a estrada na quarta-feira com 17 equipas e 119 ciclistas, mais oito do que em 2025, quando alinharam 16 conjuntos, anunciou esta terça-feira a organização.

A lista final de inscritos, enviada esta terça-feira aos jornalistas, apresenta 119 corredores, inclui uma alteração ao documento com os pré-inscritos, divulgado na segunda-feira, com o irlandês Ronan O’Connor a substituir o norte-americano Ethan Dunham como aparente líder da equipa norte-americana APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery, com o dorsal 91.

Num ano marcado pela mudança na organização da prova, que passa da alçada da empresa portuguesa Podium Sports para a empresa espanhola Emesports, detida pelo antigo ciclista espanhol Ezequiel Mosquera, o pelotão iguala o número de 2024, mas fica aquém das edições de 2021, 2022 e 2023, quando superou os 120 elementos.

Ao contrário do ano passado, em que houve uma equipa, a norte-americana Skyline, a participar com seis corredores, a prova deste ano reúne 17 equipas que se apresentam com sete elementos, número máximo estipulado pelo regulamento da prova que, neste ano, inclui 44 ciclistas lusos.

O recorde de inscritos na Volta data de 2000, quando 179 corredores partiram para a estrada, no município algarvio de Loulé.

A 87.ª edição da Volta começa na quarta-feira, com um prólogo em Lisboa, e termina em 16 de agosto, no Porto, estendendo-se por 1.430 quilómetros.