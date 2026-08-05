A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem por tentar matar outros dois a tiro, no interior de uma casa, em Olhão, alegadamente devido a uma disputa relacionada com tráfico de droga, foi esta quarta-feira divulgado.

A PJ adianta que o crime ocorreu no dia 31 de maio, quando o suspeito, de 43 anos, e outro homem surpreenderam as vítimas, de 42 e 57 anos, no interior de uma residência, atingindo-as com disparos de armas de fogo.

“A gravidade dos ferimentos infligidos determinou a ativação dos meios de socorro e condução à unidade local de saúde do Algarve, hospital de Faro, vindo uma das vítimas a necessitar de internamento”, lê-se na nota.

Segundo a Diretoria do Sul da PJ, os factos ocorreram na sequência de uma disputa alegadamente relacionada com tráfico de estupefacientes.

O detido, com antecedentes criminais por crimes contra o património, ficou em prisão preventiva após ter sido presente a tribunal.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público, através do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Olhão, no distrito de Faro.