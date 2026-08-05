O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todo o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo devido ao tempo quente, até às 18h00 de sexta-feira.

De acordo com o IPMA, as costas sul, norte e regiões montanhosas da Madeira, bem como a ilha do Porto Santo, estão hoje sob aviso amarelo, em vigor até sexta-feira, devido à “persistência de valores elevados da temperatura máxima”.

Um aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, indica uma situação de risco para certas atividades que dependem do estado do tempo, exigindo que se fique atento à evolução das condições meteorológicas.