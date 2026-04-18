21 anos depois, India Gate segue caminho do Caxemira e deixa a Baixa de Lisboa. Com mais espaço, casal Devani continua legado em Santos

Mas não é apenas do turismo indiano que o negócio vive. O cliente português tem um grande peso (70% para os 30% dos turistas indianos) no India Gate, fazendo da fuga da baixa algo valioso para a nova fase do India Gate de Santos. Ao longo do último ano estiveram preocupados em passar a palavra de que tinham um novo espaço aberto, e o esforço tem compensado, com clientes da casa a passar do número 18 da Rua da Padaria para o 22 da Calçada do Marquês de Abrantes pela facilidade de acessos e a “menor confusão” que oferece. Mas, apesar da clientela fidelizada há 20 anos, as dificuldades de se estrearem numa nova zona sentem-se, com o casal a reconhecer que há ainda quem esteja reticente em entrar e provar o menu autêntico indiano — que servem desde o início e que também pode ser provado no Caxemira do Parque das Nações. Habituados a um público que, durante o dia, procura almoços de trabalho, é esse mesmo que tentam agora cativar, vindos das empresas da zona: “Na Baixa tínhamos muitos clientes dos Ministérios, do Supremo Tribunal, do Tribunal da Relação, que tanto vinham aos Sapateiros como à Padaria. E agora é tentar que as pessoas que trabalham aqui também nos fiquem a conhecer”, explica Anita, acrescentando: “Temos muita coisa aqui com cliente português, que é o cliente que nós queremos cativar, enquanto lá [na Baixa] agora o cliente é muito estrangeiro”.

À noite, o ambiente muda, com o cliente português e o turista indiano a tomar conta do India Gate. Abertos desde setembro de 2005, Hermant e Anita Devani recebem já a terceira geração de famílias portuguesas que logo desde o início do negócio frequentavam o restaurante. Passados 20 anos, a tradição mantém-se, com os clientes a visitar, agora cada vez mais, o segundo espaço para jantares durante a semana, com Santos a ser o local de eleição para celebrações. “Temos meninas com 14 e 15 anos que nós vimos crescer e agora tudo o que é festa é feito aqui no nosso restaurante, porque é onde elas cresceram e é onde querem vir. Temos muita gente assim, que para nós e ótimo. É uma coisa familiar“, afirmam.

Quanto à decoração, não estranhe quem entre e se depare com aquela gaiola dourada do japonês Mattë, do chef brasileiro Habner Gomes, que fechou passado um ano de atividade para dar vida ao YŌSO, que alcançou uma estrela Michelin logo no ano seguinte, em 2025. Uma vez que o India Gate da Baixa feche, os donos vão trazer até Santos toda a decoração que o caracteriza. “Na Baixa o ambiente é muito indiano. Temos lá muitos quadros, peças de arte que valem bem e que trouxemos da Índia. Algumas custom-made. Às vezes as pessoas querem comprar”, descreve Anita, garantindo que uma vez que se despeçam da Rua da Padaria, vão dar “uns toques em Santos para dar um ambiente mais indiano”.