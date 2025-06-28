Joana Marques pode mesmo ser condenada? 8 perguntas e respostas sobre o caso

A indemnização de 1.018.500 euros por danos patrimoniais, são distribuídos da seguinte forma:

205 mil euros a pagar à Angel Minds, Lda, acrescidos de 133.500 euros para a empresa Senhores do Ar II, Lda.

a pagar à Angel Minds, Lda, acrescidos de para a empresa Senhores do Ar II, Lda. A estes montantes somam-se ainda 680 mil euros para a Senhores do Ar II, Lda, a título de lucros cessantes, pela exclusividade que detém no agenciamento dos concertos dos Anjos.

Já os danos não patrimoniais são diferentes e têm uma componente muito mais subjetiva, uma vez que dependem da análise do juiz (neste caso, da juíza de direito Francisca Preto) e da forma como olha para o caso, tendo em conta também os agentes envolvidos — todos figuras públicas e com grande exposição mediática.

Neste caso, os danos não patrimoniais exigidos pelos Anjos totalizam 100 mil euros repartidos em:

50 mil euros para Nelson Rosado;

para Nelson Rosado; e outros 50 mil euros para Sérgio Rosado.

A indemnização global que está em causa neste julgamento totaliza o valor de 1.118.500 euros.

Qual é a valorização dos danos não patrimoniais (morais) na justiça portuguesa?

A defesa de direitos como a honra, o bom nome, a imagem e a reputação de uma pessoa pode ser feita por uma queixa-crime ou por uma ação civil. Todavia, tanto num caso como noutro, o reconhecimento e a quantificação de danos não patrimoniais na justiça portuguesa não costuma ter uma grande expressão.

Uma vez que não existe uma tabela de fixação de valores ou de critérios delimitadores para a valorização de danos deste tipo, depende da avaliação do juiz. Em Portugal, raramente estas indemnizações vão além dos 20 ou 30 mil euros, ou seja, abaixo daquilo que os Anjos pedem. Nas duas sessões já realizadas do julgamento, os irmãos Rosado alegaram como consequências da situação provocada pelo vídeo uma depressão, crise de acne, bullying de filhos na escola ou ódio e ameaças através das redes sociais.

Paralelamente, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) tende a proteger a liberdade de expressão em detrimento do direito ao bom nome, com essa jurisprudência a refletir-se posteriormente nos tribunais portugueses. Se isso já ocorre quando estão em causa, por exemplo, notícias de um meio de comunicação social sobre uma pessoa, em situações humorísticas — como a de Joana Marques sobre os Anjos — é dada ainda uma maior amplitude à liberdade de expressão, pois o objetivo desse conteúdo não é o rigor informativo, mas sim a sátira.

Como é que se pode obter uma condenação numa ação com estas caraterísticas?

Uma condenação numa ação desta natureza depende de a defesa dos Anjos e das duas empresas afetadas conseguir fazer prova em tribunal dos diferentes pressupostos. Ao contrário do processo-crime, em que é o Ministério Público que tem de produzir prova para validar perante o tribunal a prática de um crime por parte de um determinado arguido, aqui são os autores da ação que têm de provar perante o juiz que a ré deve ser condenada.

Assim, tem de ser identificado um facto que seja ilícito — seja por violar um direito alheio, como o direito ao bom nome e a à reputação, seja por violar uma determinada disposição legal destinada a proteger interesses alheios. Neste caso, o pretenso facto ilícito seria o vídeo que os Anjos disseram ter sido “adulterado, truncado e manipulado” por Joana Marques.

Essa conduta tem de ser declarada culposa — quer tenha sido de forma intencional (ou dolosa), quer tenha ocorrido por negligência. E aqui os Anjos alegam na sua petição inicial que Joana Marques, tendo tido conhecimento do suposto impacto do vídeo nos dois cantores, persistiu “de forma manifestamente dolosa”, ou seja, que teve intenção de prejudicá-los em nome de um suposto benefício pessoal.

Ato contínuo, tem de ser identificado um dano. Isto é, os prejuízos provocados pela difusão daquele vídeo nas redes sociais, e sem o qual a ação para responsabilizar Joana Marques não pode ter sucesso em tribunal.

Por último, mas não menos importante, tem de ser provado um nexo de causalidade entre o facto (vídeo) e o dano (prejuízos patrimoniais e consequências não patrimoniais).

Quer isto dizer que só pode haver uma condenação da humorista se o tribunal considerar provado que a publicação daquele vídeo no Instagram foi ilícita e teve como consequência direta o cancelamento de contratos, patrocínios, etc., (com os respetivos prejuízos financeiros para os Anjos e para as duas sociedades por esse cancelamento).

Ou, como alternativa, tem de ficar provada a não concretização de determinados contratos, como uma quebra no número de espetáculos para os quais Nelson e Sérgio Rosado costumavam ser contratados — e a ligação direta dessa não concretização ao vídeo produzido por Joana Marques.

E, mesmo em caso de condenação, a decisão do Juízo Central Cível de Lisboa neste julgamento é passível de recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa.