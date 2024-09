Em Águeda, os bombeiros são o alvo da frustração: "São pessoas de Queluz e do Estoril, não conhecem o mato"

Quando o fogo deflagrou em Arrancada do Vouga, no concelho de Águeda, na madrugada de terça-feira, já se fazia adivinhar o cenário que se ia abater sobre a localidade. Praticamente 24 horas depois, a situação mantém-se. De Arrancada, com a ajuda do vento, as chamas passaram para Valongo, avançando diretamente para a zona industrial de Águeda. Aí, é o centro da cidade que está em maior risco. Com previsões de fortes rajadas para a madrugada de quarta-feira, a noite avizinha-se difícil. Para a população, mesmo atendendo à falta de meios, não há outro culpado que não as próprias autoridades.

É o que conta Fernanda Teixeira, moradora em Cabeça de Gordo de Veiga, bem perto de onde as chamas lavram. “Eles tomaram a decisão de esperar que o fogo viesse para o conseguir dominar”, vai dizendo. “Agora, o fogo atravessou para o lado de lá, vai chegar a Águeda certamente, à zona industrial, das firmas. É uma pena: é um concelho a arder.” Fernanda, tal como a maioria das pessoas que acompanham o evoluir das chamas, partilha da ideia de que cada fogo deve ser combatido por bombeiros que conheçam a região, que estejam familiarizados com as especificidades do terreno. Neste caso, não é isso que acontece, garante: “Isto são pessoas de Queluz, do Estoril, de não sei onde. Não têm noção do que é estar no mato.”