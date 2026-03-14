A história, as polémicas e o fenómeno das lojas Humana. Da roupa recolhida em contentores ao guarda-roupa de influencers

Mariana chama ainda à atenção para o aumento da produção de novos têxteis todos os anos. “Temos um caso bastante assustador, que é o do poliéster reciclado, uma inovação promovida por todas as grandes marcas, incluindo de fast fashion, como uma solução à circularidade”. Este material, fabricado a partir de garrafas de plástico, está a perder todos os anos quota de mercado, “não porque está a ser produzido menos, mas como está a ser produzido tanto poliéster virgem a cada ano que passa faz com que a percentagem de poliéster reciclado no mercado seja cada vez menos em comparação ao novo que circula”. A investigadora admite que a circularidade não está a ser uma solução para este problema, que pode estar a alimentar a produção de poliéster virgem.

“Sem medidas concretas para a delimitação da produção, é muito difícil que a circularidade seja uma resposta à sustentabilidade da indústria têxtil. É importante que façamos uma mudança de shift, caso contrário vamos repetir os mesmos erros”, admitiu Mariana. A investigadora diz que, neste momento, não existem grandes alternativas à Humana e a outras organizações de recolha de produtos têxteis usados, “que precisa de ser feita”, tanto em Portugal como no resto da União Europeia. “É verdade que estas organizações têm falhas, mas estão a fazer um trabalho de recolha que o governo português ainda não conseguiu fazer”.

A dimensão da rede de recolha e os números da Humana em Portugal

Neste momento, existem 826 contentores verdes no país, embora esse número já tenha ultrapassado os mil. Desde janeiro de 2025, os municípios são obrigados a recolher produtos têxteis usados em consequência de uma diretiva da União Europeia e, por isso, a Humana viu-se obrigada a retirar mais de 250 contentores por uma questão de “sustentabilidade da sua atividade, afetada também pelos custos associados aos processos logísticos e operacionais”, pode ler-se num comunicado de imprensa. A marca vai deixar de assegurar a recolha e o tratamento do têxteis usados nas Caldas da Rainha, Santarém, Entroncamento, Almeirim, Moita, Évora e Estremoz.

“O que acontecia antes é que nós tínhamos parcerias com os municípios, onde pagávamos uma taxa de ocupação pública. Agora que os municípios são obrigados a fazer essa recolha, não faz sentido estarmos a pagar quando estamos a prestar um serviço que é obrigatório por lei“, explicou Ana Filipa Rosa. “Se o benefício e serviço público inquestionável que os gestores como a Humana representam não for reconhecido de forma justa, corremos o risco de entidades como a nossa e o próprio setor colapsar e de não existirem alternativas, o que representaria um cenário desolador do ponto de vista ambiental”, alerta ainda Sónia Almeida, promotora nacional da marca.

A Humana recolhe milhares de toneladas de têxteis usados através da rede de contentores, cujo destino final é decidido em função da qualidade e do tipo de peças recolhidas: só no ano passado, foram recolhidas quase 4 mil toneladas de têxteis em 25 concelhos portugueses, com uma taxa global de reutilização na ordem dos 61%, de acordo com os dados da associação. Os têxteis e calçado depositados nos contentores são encaminhados para um armazém em Alcochete e, depois de agrupados e acondicionados, partem para centros de triagem onde são separados por categorias.

▲ Existe uma tabela de intervalo de preços para cada "família" de roupa vendida na cadeia de lojas em segunda mão DIOGO FARIA REIS/OBSERVADOR

A maior parte dos artigos recolhidos é enviada para um centro de triagem perto de Madrid, para onde vão também todos os têxteis que a Humana recolhe em Espanha e França, países que também contam com lojas da empresa. Ali chegada, a roupa é categorizada de acordo com os princípios da hierarquia de resíduos da União Europeia, que prioriza a reutilização. De acordo com os dados do relatório de atividades de 2024, “62% é reutilizada, 29% destina-se à reciclagem e a restante é considerada imprópria. Um pequeno percentual é eliminado”. Cerca de 21% dos têxteis reutilizados são vendidos nas lojas em Portugal e 41% seguem para outras fora do país.

A Humana Portugal trabalha diretamente com organizações parceiras em Moçambique e na Guiné-Bissau, onde desenvolve programas de cooperação para o desenvolvimento destes países, em áreas como a educação, a saúde ou a agricultura sustentável. Um dos objetivos é também impulsionar a economia circular no setor têxtil, procurando melhorar as condições de vida de comunidades desfavorecidas. Alguma roupa que vai para o centro de triagem perto de Madrid, parte também para estes locais.

“A Guiné Bissau ainda não tem lojas, tem um centro de receção. A roupa recebida é vendida no mercado de segunda mão local”, disse Ana Filipa Rosa. Já Moçambique “tem um centro de triagem próprio que recebe as roupas, volta a fazer uma seleção para vender em lojas de roupa em segunda mão”. Neste país, o setor da roupa usada tem um peso significativo, e por isso a responsável de comunicação da Humana explica que “alimentar esse mercado é essencial para muita gente, principalmente para mulheres, que conseguem garantir uma certa autonomia financeira”.

Afinal, o que acontece com a roupa que não está em condições de ser vendida na rede de lojas Humana ou de ser reciclada? Ana Filipa Rosa esclarece que “o percentual que aparece nos dados que aparece como destinado a eliminação é encaminhado para gestores específicos para incineração ou aterro com um custo associado, que fica a nosso cargo”. Reforça que esse processo é apenas feito quando “já não existe qualquer opção para esses têxteis”.